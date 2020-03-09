Актриса Лариса Голубкина отметит 80-летие на сцене Театра армии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, известная широкому зрителю своими ролями в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" и киноэпопее Юрия Озерова "Освобождение", отмечает в понедельник 80-летний юбилей.

В честь этой даты театр, в котором Голубкина прослужила 55 лет, покажет ее моноспектакль "Лариса Голубкина. Заплатки". "Мы праздник обязательно проведем 10 марта, у Ларисы Ивановны в камерном зале есть спектакль "Лариса Голубкина. Заплатки" о ее жизни, где она поет, много рассказывает. Мы думали, она будет его играть, но сейчас, скорее всего, какие-то фрагменты", - рассказала ТАСС актриса ЦАТРА, народная артистка России Ольга Богданова.

Сама же Голубкина в беседе с агентством призналась, что "ничего особенного не планирует". "Мы придем ее поздравить с большой радостью, - отметила Богданова. - За столами посидят, соберутся ее друзья. Она будет петь, будет стоять белый рояль в центре зала. То, что Лариса Ивановна будет петь, это так же естественно, как мы все будем дышать. У нее прекрасный чистый голос, годы не властны над ним".

Как поделилась Богданова, внутри коллектива Голубкину очень любят и уважают. "В ней нет ничего скандального, когда на собраниях начинают шуметь, она встанет и скажет: "Давайте как-то по-доброму, то же самое решим спокойно". В ней есть гармония. Она не замешана ни в одной интриге, ни в одном скандале, она парит над этим", - отметила актриса.

В настоящее время в репертуаре ЦАТРА есть спектакль, в котором заняты обе актрисы - экспериментальный спектакль Гарольда Стрелкова "Юг/север". "Принято считать, что актриса отвоевывает себе место под солнцем, Лариса Ивановна столько лет работает в нашем театре, но все знают, что она никого не расталкивает локтями, никогда не вырывает у кого-то роли", - заметила Богданова.

"Берет не количеством, а качеством"

Богданова сообщила, что, когда пришла в театр молодой актрисой, получила роль во втором составе с Голубкиной. "Кончилось тем, что и в том, и в другом случае премьеру сыграла я, она мне дала возможность это сделать. Для другой актрисы это нереально, невозможно <...> Это удивительное качество актрисы, которая спокойно относится к тому, что рядом с ней играет другая. У нее нет ни зависти, ни злости, ни ревности", - сказала Богданова.

Коллега по театру добавила, что в своей творческой деятельности Голубкина берет не количеством, а качеством. "У нее если появляется бенефис на телевидении - это грандиозно, если появляется роль в кино - это событие. Как будто внутри нее есть какой-то барометр, она не хватается за все подряд", - считает собеседница ТАСС.

Как рассказал другой актер театра, заслуженный артист РФ Игорь Марченко, первой его ассоциацией с Голубкиной остается ее запоминающийся образ Шурочки Азаровой из фильма "Гусарская баллада". "Даже сейчас, когда она выходит и поет песни из "Гусарской баллады" - "Давным-давно", все равно видишь, как глаза ее сверкают, как она подтягивается, смотрится все так же молодой, какой-то задор из прошлого тянется в настоящее", - поделился артист с ТАСС.

Марченко отметил также умение именинницы сохранять жизнерадостность, несмотря на жизненные сложности. "У меня не так много с ней было совместных работ, но она довольно цепкий партнер. Бывает, партнер тебя не воспринимает, смотришь на него - а у него глаз мутный, а она все-таки может зацепиться за тебя и сама дать тебе энергию", - подчеркнул он.

О своем опыте работы с Голубкиной рассказал и режиссер Валерий Ахадов. На сегодняшний день последней ролью актрисы в полнометражном фильме является работа в его картине "Живописная авантюра" 2007 года. "Нетяжело было пригласить в эту картину Ларису Ивановну, так как снималась ее дочь - Мария Голубкина, а она должна была в небольшой, но важной роли сыграть ее маму", - поделился воспоминаниями режиссер в разговоре с агентством.

"Она хорошая актриса, но я понимаю, почему она мало снимается, - продолжил он. - Мало хороших ролей для такого возраста: все какие-то бабушки, а она в душе молода. Она профи высокого класса, потому что у нее хорошая актерская школа".

О Голубкиной

Лариса Голубкина родилась в 1940 году в Москве. Окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС. Первой ее ролью в кино стала роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", которую она сыграла еще студенткой. Через три года ее пригласили в труппу Театра армии, где она работает до сих пор.

У актрисы также было много других заметных картин, в их числе - "Как вас теперь называть?", "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", киноэпопея "Освобождение", "Трое в лодке, не считая собаки".

На подмостках Центрального академического театра Российской армии Голубкина переиграла массу ролей: в "Солдате и Еве", "Давным-давно", "Последнем пылко влюбленном", "Парочке комедиантов". В мае 2018 года состоялась премьера ее бенефисного спектакля под названием "Лариса Голубкина. Заплатки".