Фестиваль "Золотая маска" проведет в Москве круглый стол театров малых городов

МОСКВА, 10 марта /ТАСС/. Фестиваль российской национальной театральной премии "Золотая маска" во второй раз организует в Москве круглый стол театров малых городов, который пройдет 10-11 марта в новом пространстве Государственного театра наций. В дискуссии примут участие представители театральной общественности из 35 российских городов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Программа фестиваля "Золотая маска" 2020 года состоит не только из спектаклей конкурсной и внеконкурсных программ, но и специальных событий, позволяющих выявлять и обсуждать актуальные для российских театров темы и проблемы. Таким событием второй год подряд становится круглый стол театров малых городов, куда съезжаются представители театральной общественности - менеджеры, директора и художественные руководители театров из многих российских регионов", - пояснила представитель пресс-службы "Золотой маски".

По ее словам, участниками предстоящего круглого стола станут более 50 театральных специалистов 30 театров из Альметьевска, Ачинска, Большой Атни, Буинска, Глазова, Зеленограда, Костомукши, Кудымкара, Лесосибирска, Лысьвы, Минусинска, Мичуринска, Мотыгино, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новошахтинска, Нюрбы, Нягани, Орска, Прокопьевска, Рыбинска, Сарова, Сарапула, Серова, Старого Оскола, Советска, Новороссийска, Тары и Шарыпова.

"Участниками круглого стола станут также представители театров и учреждений культуры из Новороссийска, Череповца, Вологды, Нижнего Тагила и Москвы", - добавила собеседница агентства. "В общей сложности в дискуссии будут задействованы представители театральной общественности из 35 российских городов", - уточнила она.

В пресс-службе отметили, что участники круглого стола обсудят темы "Театр как зона коммуникаций", "Театр юного зрителя - театр для всех", "Тенденции современной драматургии, взаимодействие театр - драматург", "Арт-фандрайзинг. Как театрам подружиться со спонсорами", "Национальные театры в малых городах" . Ключевое обсуждение по заявленным темам и подведение итогов круглого стола состоится 11 марта в заключительный день форума.

"Фестиваль "Золотая маска" во второй раз становится инициатором проведения в Москве дискуссионного круглого стола, адресованного руководителям театров малых городов, - сказала генеральный директор фестиваля Мария Ревякина. - Нам кажется это особенно важным, потому что именно в малом городе театр имеет исключительное культурное, просветительское и социальное значение. Театр становится местом встречи горожан, объединяющим их смысловым пространством. Говорить об этом, привлекать внимание к театрам малых городов и их проблемам, вместе находить решение этих проблем - наша главная задача".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

В 2020 году фестиваль "Золотая маска" в 26-й раз пройдет в Москве, где с января по апрель будут представлены спектакли конкурсной и внеконкурсных программ. Церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 15 апреля в концертном зале "Зарядье".