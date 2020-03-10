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СМИ: Coachella могут перенести с апреля на октябрь из-за коронавируса

По оценке Bloomberg, доходы от проведения фестиваля достигают $100 млн ежегодно

ТАСС, 10 марта.Музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии могут перенести с апреля на октябрь в связи с распространением коронавируса нового типа в США. Об этом во вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

Изначально предполагалось, что мероприятие пройдет весной в течение двух уик-эндов - с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. По сведениям журнала, теперь фестиваль могут перенести на середину октября.

Среди заявленного состава исполнителей, которые должны выступить в 2020 году на Coachella, значатся, к примеру, Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова.

Coachella - один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Он проводится с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния) в 200 км от Лос-Анджелеса. По оценке агентства Bloomberg, доходы от проведения этого фестиваля достигают $100 млн ежегодно.

Согласно данным газеты The New York Times, на территории США находятся около 580 человек, которые заразились новым коронавирусом. Не менее 22 инфицированных умерли.

 

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