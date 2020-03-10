Политех и Музей Москвы открывают выставку о людях с инвалидностью

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Экспозиция "Истории, которых не было" о людях с инвалидностью откроется 12 марта в Музее Москвы, вход на нее будет свободным. Выставка входит в программу инклюзивного фестиваля "Разные люди - новый музей", организованного Политехническим музеем.

"Это вторая часть одноименного выставочного проекта, созданного командой Политехнического музея с кураторами Аленой Лёвиной и Марией Сарычевой. В основу экспозиции легли очень личные истории людей с разными формами инвалидности об их отношениях с Москвой: лавочка, где случился первый поцелуй, парк, в котором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попасть в музей", - рассказали ТАСС в пресс-службе Политеха во вторник.

Как говорят организаторы, выставка состоит из пяти "островов", каждый из которых рассказывает истории героев через личные предметы и фотографии, видео и записи разговоров. "Мы очень рады, что выставка Политеха пройдет именно в Музее Москвы: нам хотелось сделать истории людей с инвалидностью, истории, которыми наполнен этот город, - слышимыми. Мы как будто говорим - смотрите, в Москве есть очень разные люди, и все они очень важны, каждый из них делает этот город уникальным. В Москве живут и всегда жили тысячи людей с инвалидностью. Давайте наконец услышим и увидим их", - говорит заместитель генерального директора Политехнического музея по работе с посетителями Вера Шенгелия, чьи слова приводят в пресс-службе.

Как и первая часть выставки, которая проходила в Ильинском сквере этой зимой, выставка в Музее Москвы доступна для самой широкой аудитории. Для слабовидящих и незрячих посетителей предусмотрен тифлоаудиогид и тактильные объекты, а все видеоролики сопровождаются субтитрами для удобства слабослышащих и глухих гостей выставки. Увидеть экспозицию можно до 14 апреля 2020 года в первом корпусе Музея Москвы.

Выставку дополнит публичная программа: герои проекта придумали свои форматы, чтобы рассказать о жизни в городе. В день открытия выставки Алена Лёвина проведет паблик-ток "Я - кураторка с инвалидностью". Через неделю, 19 марта, состоится перформативная сессия "Город, который", участники которой создадут карту Москвы с местами, вызывающими у них негативные эмоции. Также в рамках проекта пройдут мастер-класс по русскому жестовому языку "Язык, которого не было", коллективный пленэр Союза пальчиковой живописи, участники которого рисуют пальцами рук, ног и другими частями тела. К закрытию выставки, 9 апреля, волонтеры "Дома слепоглухих" расскажут о своем опыте сопровождения по городу людей с нарушением зрения.

О проекте

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и на средства Фонда развития Политехнического музея. С 12 декабря по 19 апреля в Москве на площадках Политехнического музея, в Музее истории ГУЛАГа, Мультимедиа арт музее, "Шанинке", Театре.doc и Центре документального кино проходит серия инклюзивных событий "Разные люди - новый музей". Фестиваль призван наладить диалог музеев, театров, библиотек и людей с различными ментальными и физическими особенностями.

В 2019 году при Политехе был создан Совет по доступности. Это первое в России инклюзивное сообщество при музее, членами которого стали люди с разными формами инвалидности, активисты и представители НКО. Совет по доступности участвует в создании музейных программ, доступной среды и сервисов.