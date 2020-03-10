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Театр балета имени Леонида Якобсона перенес гастроли в Италию из-за эпидемии коронавируса

Театр перенес гастроли ориентировочно на середину мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона перенес гастроли в Италию из-за эпидемии коронавируса. Об этом решении ТАСС сообщил во вторник художественный руководитель труппы заслуженный артист России Андриан Фадеев.

"По договоренности с итальянской стороной я принял решение перенести наши гастроли в эту страну ориентировочно на середину мая, если к этому времени ситуация с коронавирусом разрешится благоприятно", - сказал худрук, пояснив, что гастрольный маршрут пролегал как раз по северу Италии - территории, где сложилась наиболее острая ситуация с коронавирусом. Гастроли должны были начаться 11 марта в Перудже, а затем пройти через города Феррара, Пьяченца, Больцано, Лукка, Равенна и Кремона", - сказал Фадеев. В программе перенесенных итальянских гастролей - три спектакля: "Дон Кихот", "Жизель" и "Лебединое озеро".

Из-за изменения в графике сезона петербуржцы решили раньше намеченного срока начать готовить новую премьеру и уже во вторник приступили к репетициям балета "Онегин" Джона Крэнко. Премьера намечена на 4-6 июля на сцене Александринского театра. Театр имени Якобсона впервые в Санкт-Петербурге получил право постановки легендарного балета. Сейчас с коллективом спектакль репетируют Агнета и Виктор Валку, которые принимали участие в возобновлениях балета "Онегин" в Шведском Королевском балете, театрах Ла Скала (Италия) и Колон (Аргентина), а также в Большом театре России.

Ближайшие гастрольные планы труппы связаны с поездкой в Белоруссию, где на сцене Большого театра в Минске 15 и 16 апреля будет показана премьера сезона - спектакль "Пиковая дама" в хореографии Иньяки Урлезаги.

 

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БелоруссияИталияРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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