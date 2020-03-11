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В Суздале начал работу юбилейный XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино

На церемонии открытия фестиваля состоялось вручение приза им. В. Маясова "За доверие и поддержку российской анимации" киноведу Армену Медведеву

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино торжественно открылся в Суздале в среду вечером. Приветствие участникам крупнейшего смотра отечественной анимации направил президент России Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.

"Уверен, что нынешний, юбилейный фестиваль станет большим, запоминающимся событием в культурной жизни страны. И, конечно, предоставит мастерам прекрасную возможность в дружеской неформальной атмосфере обсудить профессиональные проблемы, новые художественные замыслы и проекты", - говорится в приветствии президента.

По традиции, на церемонии открытия дирекция фестиваля вручила приз им. В. Маясова "За доверие и поддержку российской анимации", которого в этом году был удостоен заслуженный деятель искусств РФ, дважды лауреат премии "Ника", киновед Армен Медведев.

Как сообщил журналистам директор фестиваля Александр Герасимов, в этом году в конкурсной программе представлено 89 фильмов, в том числе 21 студенческая работа, семь дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, пять полнометражных мультфильмов и 19 прикладных работ - роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов. По его словам, год от года анимационная отрасль демонстрирует рост. Особенно это видно по сериальной продукции.

"Что касается сериальной продукции, мы видим рост. Количество сериалов возрастает, и возрастает как количество стартапов, так и тех, которые доходят до экрана и составляют много десятков серий, которые есть в сетке телевещания, набирают огромное количество просмотров в интернете - их число растет. Эта хорошая тенденция говорит о том, что наша отрасль крепнет", - сказал он.

Помимо конкурсных показов и творческих встреч с создателями мультфильмов, в рамках фестиваля запланирована обширная деловая программа с участием анимационных студий, руководителей федеральных телеканалов и интернет-площадок. Кроме того, состоится питчинг анимационных проектов совместно с киностудией "Союзмультфильм". Также присоединиться к просмотру новых отечественных мультфильмов в ходе акции "Открытая премьера" смогут тысячи зрителей на 650 площадках по всей России и в странах ближнего зарубежья.

О фестивале

Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияНорштейн, Юрий БорисовичВладимирская область
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Путин отметил яркую и насыщенную программу фестиваля анимационного кино в Суздале
Президент выразил уверенность, что юбилейный фестиваль станет запоминающимся событием в культурной жизни страны
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