Критик считает, что группа Little Big выбрала правильный образ для песни к "Евровидению"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа Little Big может использовать движения из официального клипа на песню Uno для флешмоба на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, а также верно выбрала сценический образ. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу высказал музыкальный критик Илья Легостаев.

Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Композиция исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Они одеты в костюмы в стиле 1970-х годов с брюками-клеш и двигаются в такт песне.

"У них есть телодвижения для флешмоба, который можно устраивать в Роттердаме. У них есть очень правильный внешний вид, который может стать основой для интересного номера. И у них есть заводной ритм, который может их выгодно выделить на фоне всех плаксивых баллад, которыми обычно изобилует "Евровидение", - перечислил достоинства клипа Легостаев.