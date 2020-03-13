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Распространение коронавируса нового типа

Театры и музеи Нью-Йорка временно закрываются из-за коронавируса

Ранее власти штата заявили об отмене всех мероприятий с участием 500 человек и более для предотвращения дальнейшего распространения заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ведущие сценические площадки, театры, музеи и оркестры Нью-Йорка приостанавливают работу и выступления из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Основанием для такого шага стало заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что мероприятия с участием 500 человек и более отменяются для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

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"Начиная с завтра, 13 марта, мы закрываем Музей искусств Метрополитан на Пятой авеню, его отделения - музей [современного искусства] Бройер и монастырь, чтобы поддержать усилия городских властей Нью-Йорка, направленные на сдерживание распространения COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - указывается в Twitter Музея искусств Метрополитан. Его дирекция не уточняет сроки возобновления работы, но обещает объявить о следующих шагах в начале следующей недели.

Метрополитен-опера и Карнеги-холл по тем же причинам взяли паузу до завершения марта. Нью-Йоркский филармонический оркестр "во имя безопасности публики, музыкантов и персонала, а также в целях сдерживания распространения COVID-19 отменил все концерты с 12 марта по 31 марта", этому примеру последовал Симфонический оркестр Сиэтла (штат Вашингтон). Как уже сообщалось, проведение 19-го по счету кинофестиваля "Трайбека" (Tribeca Film Festival) в Нью-Йорке отложено на неопределенный срок. Программа кинофестиваля в этом году насчитывала показ 115 фильмов, в том числе российской фантастической ленты "Спутник" режиссера Егора Абраменко.

Аналогичные меры принимаются и в других штатах. Столичный Смитсониевский институт (крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс) и его отделение в Нью-Йорке временно закрываются 13 марта. Парк развлечений Disneyland в Анахайме (штат Калифорния) приостанавливает свою работу с 14 марта до конца этого месяца. Парк аттракционов Universal Studios, расположенный около Лос-Анджелеса, закрывается 14 марта в надежде возобновить работу 28 марта.

Зоопарк Лос-Анджелеса прекратит прием посетителей 13 марта на неопределенный срок.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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