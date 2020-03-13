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Распространение коронавируса нового типа

Концертный тур Боба Дилана по Японии отменили из-за коронавируса

Организаторы пообещали позднее объявить о новой возможной дате проведения гастролей

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Концертный тур американского автора и исполнителя песен Боба Дилана по Японии отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу объявил японский организатор тура компания Udo Asrtists.

Певец планировал проехать с концертами по городам Японии с 1 по 24 апреля. Организаторы шоу принесли свои извинения в связи с отменой мероприятий и пообещали позднее объявить о новой возможной дате их проведения.

В Японии из-за угрозы распространения коронавируса повсеместно отменяются культурные, общественные и спортивные мероприятия, в школах продлены каникулы.

Теги
ЯпонияДилан, БобРаспространение коронавируса нового типа
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