Песня Uno группы Little Big для "Евровидения" набрала более миллиона просмотров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, набрал на видеохостинге YouTube более 1 млн просмотров за 10 часов с момента публикации ролика.

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Видео также стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга.

Премьера клипа на песню Uno состоялась 12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.