{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Евровидение-2020"

Песня Uno группы Little Big для "Евровидения" набрала более миллиона просмотров

Видео также стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте YouTube

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, набрал на видеохостинге YouTube более 1 млн просмотров за 10 часов с момента публикации ролика.

На эту тему
На "Евровидение" от России впервые поедут блогеры. Почему Little Big могут победить?

Видео также стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга.

Премьера клипа на песню Uno состоялась 12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

Теги
НидерландыРоссия"Евровидение-2020"
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Студия Disney перенесла премьеру фильма "Мулан"
Аналогичное решение было принято в отношении картин "Новые мутанты" и "Оленьи рога"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС