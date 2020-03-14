Пятый сезон мультсериала "Маша и Медведь" начнется осенью 2020 года

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Выход пятого сезона анимационного сериала "Маша и Медведь" запланирован на осень 2020 года. Об этом в субботу на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале сообщила ТАСС директор по маркетингу группы компаний "Анимаккорд" Дарья Катиба.

"Уже этой осенью мы планируем релиз нового, пятого сезона. Мы возвращаемся к истокам, к основам - всему тому, что зрители любили в 1-2 сезонах. Такой же юмор, такая же картинка, классический сюжет", - сказала она.

Новый сезон будет состоять из 26 серий продолжительностью семь минут каждая, эпизоды будут выходить с периодичностью 1-1,5 месяца. Как уточнила собеседница агентства, на данный момент вышло восемь из 13 серий четвертого, музыкального сезона.

В 2019 году мультсериалу исполнилось 10 лет. Мультфильм переведен на 39 языков, его показывают более чем в 150 странах мира. Летом прошлого года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины песенки".

Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 млрд просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар"), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").