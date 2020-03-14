Выход первых серий детского сериала по сценарию Дарьи Донцовой планируется осенью

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить первые серии нового детского анимационного сериала "Тайна медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой осенью 2020 года. Об этом в субботу на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале ТАСС сообщил директор студии Борис Машковцев.

Ранее сообщалось о том, что "Союзмультфильм" работает над двумя детскими сериалами.

"Один из наших новых проектов - детективный сериал по сценарию Дарьи Донцовой "Тайна медовой долины", героями которого будут звери. Это будет сериал, где каждая серия будет представлять собой законченную детективную историю хронометражем семь минут. Проект уже в активной стадии производства. Возможно, уже во втором полугодии можно будет посмотреть не одну, а больше десятка серий", - сказал он.

Как уточнил Борис Машковцев, сериал в 3D-формате будет ориентирован на младший школьный возраст. Еще одним новым проектом студии станет музыкальный сериал для детей "Енотки".

"Енотки" - музыкальный проект. Он ориентирован на малышей. Он весь будет про песни и танцы. Это будут недраматические истории, а, если хотите, концертные номера", - отметил он.

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").