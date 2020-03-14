{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выход первых серий детского сериала по сценарию Дарьи Донцовой планируется осенью

Он называется "Тайна медовой долины"

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить первые серии нового детского анимационного сериала "Тайна медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой осенью 2020 года. Об этом в субботу на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале ТАСС сообщил директор студии Борис Машковцев.

Ранее сообщалось о том, что "Союзмультфильм" работает над двумя детскими сериалами.

"Один из наших новых проектов - детективный сериал по сценарию Дарьи Донцовой "Тайна медовой долины", героями которого будут звери. Это будет сериал, где каждая серия будет представлять собой законченную детективную историю хронометражем семь минут. Проект уже в активной стадии производства. Возможно, уже во втором полугодии можно будет посмотреть не одну, а больше десятка серий", - сказал он.

Как уточнил Борис Машковцев, сериал в 3D-формате будет ориентирован на младший школьный возраст. Еще одним новым проектом студии станет музыкальный сериал для детей "Енотки".

"Енотки" - музыкальный проект. Он ориентирован на малышей. Он весь будет про песни и танцы. Это будут недраматические истории, а, если хотите, концертные номера", - отметил он.

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").

Теги
РоссияДонцова, Дарья
Реклама на ТАСС
Песня Киркорова прозвучит в мультфильме "Суворовъ"
Он выйдет в конце 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС