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Распространение коронавируса нового типа

Музей "Царское Село" не будет до мая проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

Музей также приобрел 7 тыс. масок для смотрителей и обслуживающего персонала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Руководство Государственного музея-заповедника "Царское Село" отказывается от проведения массовых мероприятий до мая 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе музея.

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Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. В пятницу Эрмитаж в связи с ограничительными мерами отказался от торжественных открытий выставок. При этом расписание работы новых экспозиций должно остаться прежним.

"В марте-апреле мы не будем проводить массовые мероприятия, далее готовы действовать в соответствии с оперативной обстановкой", - отметила собеседница агентства. За последнюю неделю из-за ситуации с коронавирусом посещаемость самого востребованного среди туристов объекта на территории музея-заповедника - Екатерининского дворца - сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По действующим нормам безопасности в нем могут находиться не более 800 посетителей, однако в низкий сезон туристический поток значительно меньше, отметили в пресс-службе.

Музей приобрел 7 тыс. масок для смотрителей и обслуживающего персонала. Защитные маски для сотрудников закупил также Эрмитаж, но не вводил обязательного требования их носить. Значительно усилены меры по дезинфекции - периодически обрабатываются дверные ручки, перила, стойки гардеробов и другие поверхности, к которым наиболее часто прикасаются посетители.

Аналогичные меры принимают Русский музей, Музей политической истории, Музей обороны и блокады Ленинграда, другие учреждения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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