Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Соответствующая информация в понедельник опубликована на сайте фонда.

"Организация ежегодного конкурса - новое направление в работе фонда "Пример интонации", благодаря которому мы надеемся обнаружить уникальные сценарные замыслы и озвучить имена их авторов для зрителей во всем мире. Отбор заявок на 2020 год уже начался", - говорится на сайте. Фонд ждет сценарии полнометражных игровых художественных фильма, синопсисы и анкеты до 15 апреля.

Отмечается, что заявки пройдут три этапа оценки: редакционный совет, отборочная комиссия и экспертный совет. Предполагается, что 45 авторов войдут в режиссерский и сценарный резерв фонда "Пример интонации", 15 авторов станут лауреатами, чьи работы попадут в сценарный портфель киностудии "Ленфильм". Один победитель получит право снять фильм при полной профессиональной поддержке фонда, его съемки будут проведены под художественным руководством Александра Сокурова. При этом команда фонда обеспечит победителя всеми техническими, художественными и кадровыми ресурсами, а также организует фестивальную судьбу проекта и его федеральный прокат.

"Крайне важно, чтобы местом действия вашего будущего фильма был один или несколько регионов России. Мы хотим увидеть сценарные замыслы, которые отражают специфику и проблематику регионов нашей страны, их социально-культурный контекст. Актуальность, художественная и социальная значимость затронутых в заявке тем будут оцениваться с особым вниманием", - сказано на сайте.

Согласно данным на сайте Фонда президентских грантов, размер грантовой поддержки для этого проекта составляет более 80 млн рублей. Кроме того, более 33 млн рублей для реализации проекта предполагается привлечь за счет софинансирования. Проект рассчитан до 2023 года.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. При поддержке фонда были созданы такие картины как "Теснота" Кантемира Балагова, "Софичка" Киры Коваленко, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.