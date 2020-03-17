Выставка Дали в Москве закрывается досрочно из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", открывшаяся в московском "Манеже" 28 января, досрочно закрывается со вторника в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Фаберже, который является одним из организаторов выставки.

"В связи с распоряжением мэра города Москвы Сергея Собянина о запрете проведения любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек в условиях распространения коронавируса COVID-19 и ввиду беспрецедентных мер, принимаемых правительством Российской Федерации и Роспотребнадзором РФ, организаторы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" вынуждены сообщить о прекращении работы экспозиции с 17 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Выставка организована культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с департаментом культуры города Москвы, она должна была работать до 25 марта.

По данным пресс-службы, выставка стала самой популярной в текущем сезоне. "Мы очень сожалеем, что нам не удалось показать выставку всем желающим, несмотря на многочисленные запросы, но мы искренне верим, что данное решение о закрытии выставки сейчас поможет нам минимизировать риск распространения эпидемии в России", - цитирует пресс-служба директора Музея Фаберже Владимира Воронченко.

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" объединила 188 работ знаменитого сюрреалиста. За первый месяц работы, с 28 января по 28 февраля, ее посетили более 300 тыс. человек. Таким образом, был установлен новый рекорд среди выставок. Для сравнения, на выставки работ Валентина Серова, Ивана Айвазовского и Ильи Репина в Третьяковской галерее за несколько месяцев пришли примерно по 600 тыс. человек. Выставку "Василий Поленов", которая проходила с 17 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года, посетили более 440 тыс. человек.