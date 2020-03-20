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Распространение коронавируса нового типа

"Ногу Свело!", Сурганова, Кортнев и Uma2rman примут участие в онлайн-фестивале

Музыканты приглашают поклонников делать "все то же, что делали бы на стадионе", "только в этот раз в своей комнате, в коридоре, на кухне, в ванной, на лестничной площадке, во дворе"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Группы "Ногу Свело!", Uma2rman, "Ундервуд" и Pompeya, Светлана Сурганова, Линда, Алексей Кортнев, Игорь Растеряев, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Илья Черт (группа "Пилот") и другие рок-, инди- и поп-исполнители примут участие в бесплатном онлайн-фестивале в поддержку музыкальной индустрии 3 апреля. Об этом сообщили в пятницу организаторы акции.

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

"В пятницу 3 апреля состоится большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. В условиях неопределенности, массового срыва туров, невозможности проведения выступлений, отсутствия живого общения с поклонниками, переноса сотен, тысяч мероприятий музыканты и организаторы концертов объединяют усилия, чтобы спасти то, что им дороже всего", - подчеркнули организаторы.

Участники онлайн-фестиваля приглашают поклонников слушать музыку, танцевать, подпевать, хлопать и отрываться - делать "все то же, что делали бы на стадионе", "только в этот раз в своей комнате, в коридоре, на кухне, в ванной, на лестничной площадке, во дворе".

Главным посылом акции станет призыв не сдавать билеты на перенесенные из-за коронавируса мероприятия, чтобы поддержать музыкантов. "Каждый купленный и несданный билет - это помощь огромной индустрии, которая сегодня вынуждена выживать, - пояснили устроители. - Не сдавайте уже купленные билеты. Храните их до того дня, когда сможете посмотреть в глаза любимому артисту. Долгожданная встреча случится совсем скоро (и случится точно)".

Площадка и время начала онлайн-концерта будут объявлены на сайте инициатора проекта - екатеринбургского "Телеклуб Form". Марафон поддерживают концертные клубы Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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