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Александринка покажет дистанционно премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса "Маузер"

Россияне бесплатно смогут посмотреть трансляции премьер и других спектаклей по проекту "Большой эфир" через приложение "Триколор Кино и ТВ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Александринский театр в субботу покажет онлайн премьеру спектакля "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса. Переход на онлайн-режим предпринят в связи с закрытием театра для публики по приказу Министерства культуры РФ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил накануне журналистам на видеоконференции главный режиссер театра Николай Рощин.

"Маузер" откроет целую серию видеопоказов Александринского театра на основной и новой сценах, когда актерам предстоит играть перед пустым залом, что потребует от исполнителей какого-то особого настроя", - сказал главный режиссер. Он добавил, что переход на онлайн-формат стал возможен благодаря партнерству театра с оператором цифровой среды "Триколор", что даст возможность россиянам бесплатно смотреть трансляции премьер и других спектаклей по проекту "Большой эфир" через приложение "Триколор Кино и ТВ".

Предстоящая премьера "Маузера" - первая в России полная сценическая версия пьесы Хайнера Мюллера (1929-1995), немецкого драматурга, режиссера, поэта, эссеиста, чья драматургия еще недостаточно знакома российскому зрителю. С ним Терзопулос был связан с 1970-х годов, когда в течение пяти лет стажировался в театре "Берлинер ансамбль", где Мюллер был его наставником. В 1990-х именно Терзопулос поставил в Театре на Таганке спектакль по пьесе "Квартет" (1993) с Аллой Демидовой и Дмитрием Певцовым.

Пьеса "Маузер", одна из 30 в творческом наследии Мюллера, построена как особый судебный процесс, где, подобно античной драме, действуют Герои и Хор. Пьеса представляет собой радикальную вариацию на тему романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (эпизод из второй книги эпопеи, описывающий службу Бунчука в Революционном трибунале Донского ревкома). В пьесе ощутимы также и мотивы "Конармии" Исаака Бабеля.

В "театрализованной оратории", как определил жанр постановщик, звучат фрагменты из песен "Смело товарищи в ногу", "Туруханский марш", "Вы жертвою пали в борьбе роковой", "То не ветер ветку клонит", а также фрагменты духовных гимнов. Режиссер посвятил спектакль памяти своего учителя Хайнера Мюллера и артиста Янниса Кунеллиса, друга и соратника Мюллера. Предстоящая премьера составит театральную дилогию со спектаклем "Мамаша Кураж и ее дети" по Брехту, созданным Терзопулосом в Александринке в 2017 году.

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