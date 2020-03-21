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Распространение коронавируса нового типа

Премия "Полар" из-за коронавируса будет вручена Анне Нетребко и Дайан Уоррен в 2021 году

Вручение переносится с 9 июня 2020 года на 22 мая 2021 года

нСТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. Церемония вручения музыкальной премии "Полар" за 2020 год, лауреатами которой в этом году стали российская сопрано Анна Нетребко и американская композитор и поэт-песенник Дайан Уоррен, переносится с 9 июня этого года на 22 мая следующего года в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщило правление фонда премии.

"В этом году церемония в честь лауреатов премии "Полар" Дайан Уоррен и Анны Нетребко, запланированная на 9 июня, будет перенесена. Причиной этого является продолжающаяся пандемия COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Вместо этого победители будут чествоваться на церемонии награждения и последующим банкете в субботу 22 мая 2021 года", - поясняется в пресс-релизе.

Лауреаты 2020 года были объявлены 11 февраля. Объясняя свой выбор в отношении Анны Нетребко, члены жюри отметили "фантастический голос и светящуюся харизму" певицы, творчество которой "притягивает даже тех людей, которые не привыкли к опере". Комментируя выбор второго лауреата, жюри отметило, что "популярные песни Дайан Уоррен являют собой необычное сочетание легкого на слух и при этом достаточно сложного звучания".

Премия "Полар" была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для нее фонд в размере $4,77 млн. С 1992 года награда ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки - "лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире". Лауреатами "Полар", которую также называют Нобелевской премией в области музыки, в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон, Стинг. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн крон (около $100 тыс.).

Теги
Нетребко, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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