В Театре на Малой Бронной начинается онлайн-программа лекций ведущих театроведов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса организуют онлайн-проект БрON Air, который сосредоточится на лекциях ведущих театроведов и историков театра, а также беседах и онлайн-встречах на актуальные темы современного искусства. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-атташе Театра на Малой Бронной Мария Малкина.

"В условиях карантина в связи с коронавирусом нового типа Театр на Малой Бронной запускает с 24 марта онлайн-проект БрON Air. Зрителей ждут лекции ведущих театроведов и историков театра, а также беседы и онлайн-встречи на актуальные темы современного искусства. Лекции будут проводиться в прямом эфире на социальных платформах театра, а также будут доступны в записи на нашем YouTube-канале. Начало - в 20:00 мск", - сказала собеседница агентства, отметив, что трансляций спектаклей не предполагается.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отмечает, что сейчас многие театры "стараются тем или иным способом компенсировать зрителям невозможность пойти на спектакль". "Организованы трансляции записей спектаклей. Актеры театров выкладывают видео о том, как они проводят время. Читают рассказы и стихи. Мне ужасно нравится эта активность", - процитировала худрука пресс-атташе.

"Театр на Бронной также будет поддерживать живую связь с нашими зрителями. Но мы не будем предлагать видеотрансляции наших спектаклей. Есть у меня личное такое убеждение, что в театр нужно ходить. А пока такой возможности нет, надо театр изучать", - считает Богомолов.

Расписание эфиров

Расписание эфиров известно до 29 марта. Так, 24 марта состоятся лекции профессора РГГУ, историка и искусствоведа Вадима Гаевского "Кто поставил "Короля Лира"?" и "Дом режиссера Эфроса".

На 25 марта объявлен разговор в прямом эфире с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.

Прямой эфир 26 марта отдан лекции театрального критика, доцента Школы-студии МХАТ, кандидата искусствоведения Павла Руднева "Театр как сновидение: Флоренский, Волошин, Арто, психоанализ, сюрреализм и современная режиссура". 27 марта пройдет лекция профессора РАТИ-ГИТИС, доктора искусствоведения Алексея Бартошевича на тему "Питер Брук. Его жизнь в искусстве", а 28 марта - лекция театрального критика Ольги Федяниной "Актер в театре ХХI века: новая старая профессия".

Прямой эфир 29 марта посвящен лекции театрального критика, главного редактора журнала "Театр" Марины Давыдовой "Три важнейшие революции, случившиеся в современном театре". "Дальнейшая онлайн-программа лекций о театре уточняется", - сообщила пресс-атташе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.