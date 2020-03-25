Путин в Петербурге проведет заседание Совета по культуре и искусству

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду начинает программу двухдневной рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 25 марта в Константиновском дворце в Стрельне глава государства проведет заседание Совета по культуре и искусству. Кроме того, "по традиции в День работника культуры Владимир Путин вручит премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год", говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент работает согласно обычному графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом, переход на удаленный режим пока не планируется. При этом, как отметил представитель Кремля, "массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается сейчас". Песков напомнил, что перед поездкой Путина в Крым 18-19 марта участники президентских мероприятий заранее прошли тест на выявление коронавируса. "Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Вопросы культуры

Совет при президенте РФ по культуре и искусству - консультативный орган, призванный информировать главу государства о положении дел в соответствующих сферах, вырабатывать предложения по актуальным вопросам государственной политики. Кроме того, совет рассматривает заявки на присуждение государственных премий РФ в области литературы и искусства, а также госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. В число участников совета входит ряд прославленных отечественных деятелей кино и театра, музыкантов, артистов цирка, писателей, руководителей музеев, общественных деятелей и так далее.

Между тем, как ранее сообщил советник президента РФ по культуре, секретарь совета Владимир Толстой, заседание в среду пройдет "в усеченном составе" - с участием лишь членов президиума. По его словам, на мероприятии будет затронут, в частности, вопрос, связанный с закрытием учреждений культуры на карантин. Будут подниматься и ранее запланированные к обсуждению темы - охрана культурного наследия, развитие музыкальных школ и школ искусств и другие.

В состав президиума этого совещательного органа, помимо Толстого, входят кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров (зампред совета), гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава Большого театра Владимир Урин, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и другие деятели.

В предыдущий раз Путин проводил заседание Совета по культуре и искусству в декабре 2018 года, мероприятие также проходило в Константиновском дворце в Стрельне.

Что касается церемонии вручения премий, то указ об их присуждении был подписан президентом 23 марта. Премии для молодых деятелей культуры были присуждены пианисту Олегу Аккуратову, артистке балета Ольге Смирновой, директору Белгородского государственного центра народного творчества Максиму Шапошникову; премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - директору Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, писателю Камилю Зиганшину, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино Леониду Носыреву.

Планы на второй день поездки

Как сообщала пресс-служба, на 26 марта у главы государства запланировано посещение фармацевтического завода "Северная звезда" (расположен в Ленинградской области). Там же состоится его общение с представителями общественности Санкт-Петербурга и Ленобласти. Кроме того, 26 марта российский лидер примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику. Пресс-секретарь главы государства сообщал ТАСС, что в этой видеоконференции Путин будет участвовать по связи из Петербурга.