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Большой театр впервые покажет онлайн шесть спектаклей "золотого фонда"

Речь, в частности, идет о балетах "Лебединое озеро", "Царская невеста", "Борис Годунов" и "Щелкунчик"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Государственный Академический Большой театр России впервые в своей истории покажет в онлайн-формате шесть спектаклей из своего "золотого фонда" в Международный день театра. Трансляции будут проходить на официальном YouTube-канале театра, сообщили в пресс-службе в четверг.

"Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались <...> Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим. Театр всегда дарил людям уникальные эмоции, исключительные переживания. И пусть сегодня это возможно сделать только в виртуальном формате, но все-таки мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее, мы провели большую работу, чтобы это стало возможным", - цитируют в пресс-службе слова генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Первым будет показан балет "Лебединое озеро" (27 марта). Затем последуют оперы "Царская невеста" (1 апреля) и "Борис Годунов" (7 апреля), а также балеты "Спящая красавица" (28 марта), "Марко Спада" (4 апреля), "Щелкунчик" (10 апреля). В пресс-службе уточнили, что для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи будут храниться еще 24 часа после трансляции.

Перед трансляцией "Лебединого озера" в режиме живых комментариев зрители смогут обсудить предстоящий спектакль вместе с артистами Большого театра - премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко.

Международный день театра отмечается 27 марта.

Теги
РоссияУрин, Владимир Георгиевич
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