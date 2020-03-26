Акция "День театра" пройдет в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 40 трансляций пройдет на портале "Культура.РФ" в рамках ежегодной всероссийской акции "День театра", которая в этом году из-за приостановки деятельности культурных учреждений в связи с ситуацией с коронавирусом пройдет 27 марта в онлайн-режиме, сообщает пресс-службе Минкультуры.

Минкультуры ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.

"В текущих условиях, когда все культурные учреждения закрыты и используют новые формы взаимодействия с аудиторией, мы приняли решение не отменять и не переносить акцию, а провести ее в режим онлайн. Мы уверены, что она получится содержательной и востребованной, а также позволит сохранить контакт со зрителем", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, на портале "Культура. РФ" и в его соцсетях в день акции пройдет более 40 онлайн-трансляций. Пользователи смогут принять участие в театральном марафоне, который пройдет с 11 утра и до полуночи - постановки представят "Современник", "Ленком", Театр имени Вахтангова, Малый театр и другие. На сайте акции также разместят более 2,5 тысяч записей спектаклей, театральных постановок и концертов.