Весь шоу-бизнес был у ее ног уже в 20 лет. Как Мэрайя Кэри поменяла поп-музыку

Она родилась в семье оперной певицы Патрисии Хики, от которой и унаследовала свои вокальные данные. Уже в очень раннем возрасте она сумела удивить окружающих. Во время репетиции оперы Джузеппе Верди "Риголетто", где участвовала ее мама, она запомнила один фрагмент, а потом повторила его по памяти, ни разу не ошибившись, на итальянском. Так Патрисия поняла, что ее дочь свяжет свою жизнь с музыкой, и начала заниматься с ней вокалом

Маленькая Мэрайя так любила музыку, ей так нравилось петь, что она даже забросила учебу в школе, а после ее окончания и вовсе оставила мысли о последующем образовании. Кроме того, Мэрайе и ее семье жилось нелегко — у них были проблемы с соседями-расистами, поэтому будущая звезда собрала свои вещи и отправилась в Нью-Йорк.

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В Большом яблоке Мэрайе тоже было несладко. Она подрабатывала официанткой в закусочной, благо у нее к тому моменту уже было несколько демозаписей и она смогла устроиться бэк-вокалисткой. Но сама Кэри уже тогда понимала, как устроен мир шоу-бизнеса и, что гораздо важнее, — что ей самой нужно. Поэтому начала искать для себя продюсера, который поможет ей в профессиональном плане. Так в конце 80-х в ее жизни появился Томми Моттола — тогдашний руководитель звукозаписывающей компании Columbia Records. К тому моменту она уже около года работала бэк-вокалисткой у американской певицы Бренды Старр, но, конечно, ей безумно хотелось начать собственную сольную карьеру. По легенде, Моттоле демозапись Кэри вручила именно Бренда на одной из вечеринок. Он послушал ее сразу же в машине и был так поражен талантом исполнительницы, что поспешил вернуться на студию, чтобы догнать будущую звезду, но та уже ушла. Он стал искать ее, а когда нашел, тут же подписал с ней контракт. Mariah Carey И вот в 1990 году у Мэрайи наконец выходит первый сольный альбом, который она, по доброй традиции многих музыкантов, озаглавила своим именем — Mariah Carey. Конечно, она надеялась на успех и работала для этого очень много, но уж точно никто не ожидал такого ошеломительного старта. Несмотря на то что первые продажи альбома были низкими, целых четыре ее дебютных сингла — Vision of Love, Love Takes Time, Someday и I Don’t Wanna Cry — возглавили американские чарты, а сам альбом в 1991 году принес ей первые статуэтки Grammy: в номинациях "Лучший начинающий исполнитель" и "Лучшая поп-вокалистка". На данный момент продано более 15 млн копий альбома по всему миру.

Именно в этот момент певицу стали сравнивать с другой небезызвестной артисткой — Уитни Хьюстон. Это было неспроста, ведь продюсеры обеих исследовали звучание стиля R&B, пытаясь создать новый жанр, облагородить и осовременить соул. Поэтому, например, в треке Vision of Love (который Кэри сочинила довольно давно) поменяли темп на более быстрый, чтобы он меньше походил на стиль 50-х годов. В этой песне Кэри продемонстрировала не только свои потрясающие вокальные данные и огромный диапазон. Певица рассказала о своем детстве: как тяжело ей приходилось, о сложностях в семье и разводе родителей.

' YouTube / Mariah Carey'

Многие критики говорят, что именно с этого трека у поп-исполнителей началась любовь к вокальным мелизмам (такие особые украшения в мелодии). Мэрайя своим голосом исполняла настолько сложные и блистательные пассажи, что не каждому удавалось их повторить. Главный новогодний трек в мире Мэрайя славится своей продуктивностью, в 90-е альбомы у нее выходили практически каждый год. Она не прерывала своих выступлений и работала в студии. И все это она делала качественно и талантливо. Синглы становились хитами, занимали главные строчки в хит-парадах, а сама она все больше и больше становилась народной любимицей. Образ двадцатилетнего сонграйтера и певицы, работающей над своими песнями, как и предполагали продюсеры, быстро очаровал публику. На своем втором альбоме — Emotions — Мэрайя попробовала новый для себя стиль, госпел, и записала чувственную балладу If It’s Over. Она родилась практически спонтанно совместно с американской певицей и сонграйтером Кэрол Кинг. Она прилетела в Нью-Йорк на один день специально для того, чтобы написать лирический трек для Мэрайи.

' YouTube / Mariah Carey'

Критики неоднозначно высказывались по поводу вокальных фиоритур (украшения в мелодии) певицы. Некоторые даже шутили, что ноты, которые она берет, находятся в таком высоком диапазоне, что Кэри, наверное, скоро установит связь с межгалактической цивилизацией. Но несмотря на привередливых журналистов, именно этот вокальный стиль, который сумел объединить и госпел, и соул, и R&B, и даже предвосхитить поп-музыку начала нулевых (послушайте трек You’re So Cold — это же натуральная Бритни Спирс), заставил весь мировой шоу-бизнес лежать у ног 20-летней певицы.

' YouTube / Mariah Carey'

А еще в 1994 году она выпустила альбом Merry Christmas, куда вошел (уже совершенно точно можно сказать) главный рождественский поп-хит: All I Want For Christmas Is You. Каждый год в преддверии зимних праздников он поднимается на вершины всех листингов по прослушиваниям, а другие артисты перепевали его множество раз. Но никто не может повторить восхитительный оригинал.

' YouTube / Mariah Carey'

Грезы и Grammy Пятый полноформатный альбом Мэрайи Daydream вышел в 1995 году. Это своеобразный переломный момент в ее творчестве. На новой пластинке она стала более сдержанной, но более осознанной. Несмотря на то что она всегда была искренней в песнях, которые исполняла, тут она практически отказывается от сложных вокальных пассажей в пользу простоты, чуткости и честности. Конечно, иногда эмоции ее зашкаливают и Мэрайя разливается виртуозной мелодией, но не столь часто, как раньше.

Критики тут же поспешили назвать эту работу альбомом года. В пользу этого говорили и любовь слушателей, и рекорды, которые брал альбом, и продажи, которые с каждой неделей увеличивались на сотни тысяч, и целых шесть номинаций на премию Grammy. Как раз с 38-й церемонией вручения наград и связана страшная для молодой певицы история. Тогда все думали, что Кэри заберет как минимум "Альбом года", а как максимум — соберет все шесть позиций, на которые номинировали пластинку. Но, по неведомым никому обстоятельствам, непонятно почему и как, юная Мэрайя не получила ничего. Есть даже запись с этой церемонии, где видно, каким это было для нее ударом и как тяжело ей было улыбаться после каждого открытия конверта. Это было так странно, что она даже не пришла на церемонию в следующем году.

Но Мэрайю не сломить. Она начала записывать шестой альбом в следующем году, выпустила его и опять собрала восторженные отзывы критиков. Butterfly в первую же неделю разошелся тиражом почти в 300 тыс. копий, а сама Кэри окончательно показала всем, что нашла для себя новый стиль — смесь R&B и хип-хопа. Там она поработала с рвавшим тогда все залы рэпером Паффом Дэдди, американским хип-хоп-дуэтом с Восточного побережья Mobb Deep и другими.

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Так она потихоньку, потихоньку шла, между делом сметая все на своем пути, исполняя искренние песни о том, что сама пережила, и поражая всех своими вокальными данными. И так она пришла к тому, что в 1999 году ее назвали артистом десятилетия. Она знает, что тебе надо В начале нулевых у нее был кризис жанра, из-за которого она попала в больницу с нервным срывом. Госпитализация повлекла за собой отмену выступлений, что не способствовало, конечно, душевному спокойствию Кэри. Все это закончилось альбомом, который разгромили критики, неудачным дебютным фильмом певицы, низкими продажами и скандальным уходом Мэрайи с лейбла. В 2002 году она наконец взяла себя в руки, подписала новый контракт и занялась десятым полноформатным альбомом. Тогда же она записала совместный трек с рэпером Бастой Раймсом I Know What You Want, который сразу же стал хитом по всему миру и занял первые строчки в рейтингах многих стран. Если вы помните лето 2003 года, то легко можете вспомнить и его — он звучал из каждой форточки, на каждой дискотеке.

' YouTube / BustaRhymesVEVO'

В 2009 году Мэрайя публично поддержала нового президента Барака Обаму, выступив на его инаугурации с песней Hero. Самое интересное, что этот трек изначально ей вообще не нравился. Все изменилось после того, как на Кэри обрушилась целая тонна писем от поклонников, которые благодарили ее за Hero, говоря, что она помогла им жить.

' YouTube / Mariah Carey'