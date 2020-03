Весь шоу-бизнес был у ее ног уже в 20 лет. Как Мэрайя Кэри поменяла поп-музыку

На своем втором альбоме — Emotions — Мэрайя попробовала новый для себя стиль, госпел, и записала чувственную балладу If It’s Over. Она родилась практически спонтанно совместно с американской певицей и сонграйтером Кэрол Кинг. Она прилетела в Нью-Йорк на один день специально для того, чтобы написать лирический трек для Мэрайи.

А еще в 1994 году она выпустила альбом Merry Christmas, куда вошел (уже совершенно точно можно сказать) главный рождественский поп-хит: All I Want For Christmas Is You. Каждый год в преддверии зимних праздников он поднимается на вершины всех листингов по прослушиваниям, а другие артисты перепевали его множество раз. Но никто не может повторить восхитительный оригинал.