Приморская сцена Мариинки отмечает День театра без зрителей

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Приморская сцена Мариинского театра, которая, как и другие театры по всей стране, перешла на режим карантина, отмечает в пятницу Всемирный день театра в рабочей атмосфере. Как рассказали ТАСС руководители труппы, артисты продолжают готовить премьерные спектакли "1000 и 1 ночь" и "Дон Карлос".

"Коронавирус влияет на моральный дух любого человека и любого коллектива. Это проблема глобальная и все мы, к сожалению, уязвимы. Но отметить День театра все равно планируем в рабочей обстановке. Труппа продолжает работу, а именно работает над постановкой нового спектакля "1000 и 1 ночь", - рассказал ТАСС главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.

По его словам, несмотря на отсутствие зрителя, который является неотъемлемой частью работы любого артиста, российские театры находятся в привилегированных условиях, относительно ситуаций, в которых оказались западные театры, не имеющие государственной финансовой поддержки в таком объеме. Другую премьеру для зрителя, который непременно вернется после карантина, продолжает готовить оперная труппа приморской сцены, рассказала агентству народная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лариса Дядькова.

"На сегодняшний день коллектив продолжает работу над новым для нашей труппы произведением, оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос". Премьеру этой оперы мы планировали в апреле, но будет перенос на более поздний срок. Когда коллектив молод, поддаваться унынию не получится, а вот быть осторожными нам всем необходимо, чтобы выйти без каких-либо потерь для труппы", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сложившаяся ситуация ставит перед театралами много вопросов, которые, тем не менее, они готовы решать. "А пока спешу поздравить всех влюбленных в театр с нашим прекрасным праздником - Днем театра. Мы ждем встречи с нашим зрителем и надеемся, что разлука будет недолгой", - отметила Дядькова.

Всемирный день театра отмечается 27 марта, хотя в России он не имеет официального государственного статуса. Тем не менее, к этой дате, как правило, приурочены различные культурные фестивали, открытия, премьеры. Российские театры, закрывшиеся из-за угрозы распространения коронавируса, в этом году отмечают праздник при закрытых дверях.

Приморская сцена

Приморская сцена Мариинского театра существует во Владивостоке с 2016 года, до этого театр назывался Приморским театром оперы и балета. Сегодня это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При нем функционирует три сцены: Большой зал, Малый зал и Летняя площадка. По словам Эльдара Алиева, за короткий период своего существования театр успел вырасти до гастролей в Китае, Южной Корее, а также в Санкт-Петербурге на основной сцене Мариинки.