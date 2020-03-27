Фокин: переход театра в интернет-пространство потребует новых художественных подходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Переход театров в интернет-пространство, который сейчас происходит из-за ограничений в связи с пандемией, потребует качественно нового художественного подхода от театральных коллективов. Такое мнение высказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в пятницу художественный руководитель Национального драматического театра России - Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"Закончится этот период [ограничений из-за пандемии], но мы же не уйдем из интернета. С точки зрения искусства, мы еще к этому не подошли, мы только транслировали. <…> Если бы будем продолжать развивать интернет-пространство, интернет-театр, значит, нам надо ставить новые художественные задачи. Мы должны создавать некие новые произведения для показа в интернет-пространстве, если говорить о художественной части, это очень сложная задача", - сказал Фокин, добавив, что этот вопрос является новым вызовом для театров.

Несмотря на всю сложность нынешней ситуации, в которой оказались театры на фоне ограничений, Фокин считает "очень интересным освоение этой новой территории под названием интернет-театр". В первую очередь, по его мнению, это может представлять большой интерес для молодых режиссеров.

Трудности игры без зрителей

Александринский театр 21 марта представил онлайн премьеру спектакля "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса. Показ открыл серию видеопоказов Александринского театра на основной и новой сценах. Фокин рассказал, что трансляцию "Маузера", которая была организована совместно с оператором цифровой среды "Триколор", посмотрели около 350 тыс. пользователей. "Я доволен тем, как это прошло", - добавил он.

Фокин также рассказал о профессиональных сложностях, с которыми пришлось столкнуться актерам на фоне необходимости играть при пустых залах. Опыт "Маузера" он назвал "очень трудным и первым в своем роде" для коллектива театра.

"Очень тяжело играть артистам без зрителей. Нет дыхания зала, нет ощущения реакции и так далее, но другого выхода нет. Это профессиональный экзамен, который надо преодолеть. Вся трудность <...> в том, что актеры должны привыкнуть, приобрести новый профессиональный навык, при котором они должны абсолютно честно, на полную так существовать, как будто есть зритель. Это очень непростой момент", - отметил он.

В сложившихся условиях Фокин назвал главной задачей сохранение профессиональной формы для творческого состава. "Актер без репетиций долгое время - это растренированность, это потеря формы. Поэтому обязательно нужно эту форму держать, даже несмотря на то, что нет зрителя", - считает он.