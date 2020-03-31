{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"КиноПоиск" рассказал, какие фильмы интересуют россиян во время пандемии

Наибольшей популярностью пользуются преимущественно новинки кинопроката и премьеры последних месяцев

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова пользовались наибольшим интересом у пользователей "КиноПоиска" по итогам последних двух недель, сообщает пресс-служба портала во вторник.

"Аналитики "КиноПоиска" изучили, какие фильмы и сериалы интересуют россиян сейчас больше всего. Судя по посещениям страниц на "КиноПоиске", в целом картина почти не отличается от обычной: наибольшей популярностью пользуются преимущественно новинки кинопроката и премьеры последних месяцев. Однако на первом месте - фильм 2011 года на актуальную тему: фантастический боевик "Заражение" Стивена Содерберга о международной организации врачей, которая пытается противостоять распространению смертельного вируса", - сказали в пресс-службе.

Согласно аналитике, пользователей также интересовала информация о фильмах "Джентльмены" Гая Ричи, "Холоп" Клима Шипенко и других. Среди сериалов лидирующую позицию занимает отечественный триллер "Колл-центр" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. На второй строчке оказался комедийный проект "Последний министр" Романа Волобуева, третью занимает биографическая драма "Магомаев" с Милошем Биковичем в главной роли. Аналитические замеры проводились за период с 16 по 29 марта.

Как рассказали в пресс-службе, посещаемость портала выросла в целом. "29 марта дневная посещаемость "КиноПоиска" достигла исторического максимума - 3 миллиона 863 тысячи посетителей. Это почти в полтора раза больше, чем в воскресенье 2 марта, когда в России еще не началась активная кампания по борьбе с коронавирусом. В общей сумме за месяц у сервиса было более 50 миллионов уникальных пользователей", - пояснили в компании.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Электронный ресурс по наследию Пустозерска создадут в Ненецком АО в 2020 году
Пособие будет включать в себя сказки, былины, песни, информацию о жизни, быте, традициях и костюмах жителей побережья Нижней Печоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС