"КиноПоиск" рассказал, какие фильмы интересуют россиян во время пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова пользовались наибольшим интересом у пользователей "КиноПоиска" по итогам последних двух недель, сообщает пресс-служба портала во вторник.

"Аналитики "КиноПоиска" изучили, какие фильмы и сериалы интересуют россиян сейчас больше всего. Судя по посещениям страниц на "КиноПоиске", в целом картина почти не отличается от обычной: наибольшей популярностью пользуются преимущественно новинки кинопроката и премьеры последних месяцев. Однако на первом месте - фильм 2011 года на актуальную тему: фантастический боевик "Заражение" Стивена Содерберга о международной организации врачей, которая пытается противостоять распространению смертельного вируса", - сказали в пресс-службе.

Согласно аналитике, пользователей также интересовала информация о фильмах "Джентльмены" Гая Ричи, "Холоп" Клима Шипенко и других. Среди сериалов лидирующую позицию занимает отечественный триллер "Колл-центр" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. На второй строчке оказался комедийный проект "Последний министр" Романа Волобуева, третью занимает биографическая драма "Магомаев" с Милошем Биковичем в главной роли. Аналитические замеры проводились за период с 16 по 29 марта.

Как рассказали в пресс-службе, посещаемость портала выросла в целом. "29 марта дневная посещаемость "КиноПоиска" достигла исторического максимума - 3 миллиона 863 тысячи посетителей. Это почти в полтора раза больше, чем в воскресенье 2 марта, когда в России еще не началась активная кампания по борьбе с коронавирусом. В общей сумме за месяц у сервиса было более 50 миллионов уникальных пользователей", - пояснили в компании.