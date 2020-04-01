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Сбор труппы БДТ впервые в истории театра прошел в виртуальном формате

Худрук театра Андрей Могучий отметил, что театр возвращается в рабочий режим и уже в ближайшее время осуществит запуск новых проектов на специальном портале
Здание БДТ Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Здание БДТ
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Сбор труппы Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге впервые в его истории прошел в виртуальном формате, сообщили в среду в пресс-службе учреждения. На встрече было объявлено, что в период ограничений из-за коронавируса театр готовит для публики новые проекты, в числе которых радиоспектакли, онлайн-встречи с артистами, постановки для интернет-формата и виртуальный буфет.

"Сегодня, 1 апреля, и это не шутка, впервые в истории БДТ состоялся виртуальный сбор труппы, на котором присутствовало 97 человек. Художественный руководитель театра Андрей Могучий поприветствовал артистов и сотрудников и объявил о начале нового этапа в жизни БДТ, во время пандемии и режима полной изоляции театр переходит в виртуальную реальность", - рассказали в театре.

Как следует из фотоматериалов со встречи, предоставленных ТАСС пресс-службой, на видеосвязь с коллегами вышли в том числе Алиса Фрейндлих, Нина Усатова, Георгий Штиль, главный художник БДТ Эдуард Кочергин и многие другие.

Обращаясь к коллегам, Могучий отметил, что театр возвращается в рабочий режим и уже в ближайшее время осуществит запуск новых проектов на специальном портале. "Радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами, фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет, где можно будет собираться вместе, и многое другое. Сейчас мы тестируем жизнеспособность этой истории, поэтому приветствуются все инициативы", - привели слова худрука театра в пресс-службе.

Могучий призвал труппу попробовать извлечь из новых условий "максимальную художественную пользу", несмотря на то, что работа театрального коллектива не терпит разобщения. "Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя. Давайте сыграем в эту игру", - предложил он, выразив надежду на скорую встречу с коллегами в стенах театра.

"Я думаю, что главное сейчас - не впадать в крайности. С одной стороны, соблюдать все, что говорят врачи, с другой, не паниковать и держаться середины. Сейчас главное - постараться максимально беречь себя и своих близких", - напомнил худрук.

Теги
РоссияФрейндлих, Алиса Бруновна
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