Приморские учреждения культуры открывают выставки и рассказывают о картинах онлайн

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Крупные учреждения культуры в Приморье успешно осваивают удаленные форматы работы и переходят на взаимодействие со своими гостями онлайн. Как сообщили ТАСС представители учреждений, теперь их сотрудники рассказывают об экспонатах прямо из дома вместе со своими кошками, а открытие выставок транслируется в сети.

Судя по отзывам к выложенной на странице галереи видеозаписи, формат зрителям понравился. В ожидании отмены ограничительных мер сотрудники галереи присоединились к международному флешмобу, рассказывающему о том, как им не хватает посетителей. На размещенных в соцсетях фотографиях они держат небольшие таблички с надписями "Никто не говорит: я сам смогу так нарисовать!", "Никто не пытается приложиться к иконе через стекло", "Никто не хочет сыграть Штрауса на нашем рояле".

"Все наши сотрудники находятся дома на самоизоляции, но продолжают знакомить интересующихся с экспозицией, - рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко. - Так, наша сотрудница Евгения Полуднева недавно вместе со своим котом Азазелло из дома рассказала о своей любимой картине "Киргизка с барашком" Павла Кузнецова. Мы решили, что в нынешних условиях люди сильно перегружены информацией, поэтому для восприятия лучше всего подойдут кроткие четырех-пятиминутные ролики об отдельных произведениях".

Серию коротких видео о том, как работники скучают по гостям, выложил и Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. На одном из роликов охранник ручным металлодетектором проверяет древнюю статую в одном из выставочных залов и задумчиво смотрит вдаль. "Мы скучаем по вам", - гласит надпись в конце видео.

Открытия без гостей

Впервые в своей истории провести открытие сразу двух художественных выставок в прямом эфире и без гостей решилось Приморское отделение Союза художников России. Его ответственный секретарь Ольга Зотова отметила, что новый формат в том числе позволил расширить географию людей, которые смогли приобщиться к искусству приморских художников.

"Это выставки работ Марины Пихтовниковой и Евгении Ефремовой, которые должны были открыться 31 марта. Конечно, в сложившихся условиях официального открытия в привычном понимании быть не могло, так что на нем присутствовали только наш руководитель Илья Бутусов, обе художницы и я, - рассказала Зотова, которая и выходила в прямой эфир с открытия в социальных сетях. - Мы это заранее анонсировали, и удалось привлечь много внимания к событию, было много комментариев и реакций".

После открытия фотографии картин с выставки начали выставлять в социальные сети объединения. По мнению собеседницы агентства, интернет позволяет расширять аудиторию. Так, посты с картинами художниц посмотрели жители Хабаровска, Петрозаводска, Благовещенска, Салехарда, а также городов США и Вьетнама.

"Сегодня есть много электронных возможностей для демонстрации искусства. Многие музеи, особенно крупные, давно перешли к этой практике. Но произведения искусства - это такой вид экспонатов, рядом с которым нужно все-таки находиться лично, чтобы ощущать энергию автора, энергию живописи, ее красоту, материальность. Мы уже наработали этот экстремальный опыт общения со зрителями онлайн, но надеемся, что ситуация не продлится долго и скоро гости вернутся в наши залы", - отметила секретарь Приморского отделения Союза художников России.