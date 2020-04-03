Приморские учреждения культуры открывают выставки и рассказывают о картинах онлайн

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Крупные учреждения культуры в Приморье успешно осваивают удаленные форматы работы и переходят на взаимодействие со своими гостями онлайн. Как сообщили ТАСС представители учреждений, теперь их сотрудники рассказывают об экспонатах прямо из дома вместе со своими кошками, а открытие выставок транслируется в сети.
Ранее Министерство культуры РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приостановило работу для посетителей всех подведомственных учреждений. Аналогичные меры на прошлой неделе приняло правительство Приморского края.
"Все наши сотрудники находятся дома на самоизоляции, но продолжают знакомить интересующихся с экспозицией, - рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко. - Так, наша сотрудница Евгения Полуднева недавно вместе со своим котом Азазелло из дома рассказала о своей любимой картине "Киргизка с барашком" Павла Кузнецова. Мы решили, что в нынешних условиях люди сильно перегружены информацией, поэтому для восприятия лучше всего подойдут кроткие четырех-пятиминутные ролики об отдельных произведениях".
Судя по отзывам к выложенной на странице галереи видеозаписи, формат зрителям понравился. В ожидании отмены ограничительных мер сотрудники галереи присоединились к международному флешмобу, рассказывающему о том, как им не хватает посетителей. На размещенных в соцсетях фотографиях они держат небольшие таблички с надписями "Никто не говорит: я сам смогу так нарисовать!", "Никто не пытается приложиться к иконе через стекло", "Никто не хочет сыграть Штрауса на нашем рояле".
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Залы Приморской государственной картинной галереи вот уже 6 дней закрыты для посетителей. Но наши экспонаты и сотрудники галереи очень скучают по вам! ⠀ Мы не смогли пройти мимо и не присоединиться к трогательному флешмобу, задуманным Красноярским драматическим театром имени А. С. Пушкина. ⠀ Фотографии были сделаны на прошлой неделе, когда коронавирус уже вступил в свои права, но мы надеялись, что ситуация не ухудшится.
Серию коротких видео о том, как работники скучают по гостям, выложил и Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. На одном из роликов охранник ручным металлодетектором проверяет древнюю статую в одном из выставочных залов и задумчиво смотрит вдаль. "Мы скучаем по вам", - гласит надпись в конце видео.
Открытия без гостей
Впервые в своей истории провести открытие сразу двух художественных выставок в прямом эфире и без гостей решилось Приморское отделение Союза художников России. Его ответственный секретарь Ольга Зотова отметила, что новый формат в том числе позволил расширить географию людей, которые смогли приобщиться к искусству приморских художников.
"Это выставки работ Марины Пихтовниковой и Евгении Ефремовой, которые должны были открыться 31 марта. Конечно, в сложившихся условиях официального открытия в привычном понимании быть не могло, так что на нем присутствовали только наш руководитель Илья Бутусов, обе художницы и я, - рассказала Зотова, которая и выходила в прямой эфир с открытия в социальных сетях. - Мы это заранее анонсировали, и удалось привлечь много внимания к событию, было много комментариев и реакций".
После открытия фотографии картин с выставки начали выставлять в социальные сети объединения. По мнению собеседницы агентства, интернет позволяет расширять аудиторию. Так, посты с картинами художниц посмотрели жители Хабаровска, Петрозаводска, Благовещенска, Салехарда, а также городов США и Вьетнама.
"Сегодня есть много электронных возможностей для демонстрации искусства. Многие музеи, особенно крупные, давно перешли к этой практике. Но произведения искусства - это такой вид экспонатов, рядом с которым нужно все-таки находиться лично, чтобы ощущать энергию автора, энергию живописи, ее красоту, материальность. Мы уже наработали этот экстремальный опыт общения со зрителями онлайн, но надеемся, что ситуация не продлится долго и скоро гости вернутся в наши залы", - отметила секретарь Приморского отделения Союза художников России.