{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Feduk, Монеточка и Сюзанна дадут концерты в Instagram

Артисты присоединились к акции #песнядома

Instagram запускает серию live-концертов #песнядома. В акции примут участие Feduk, Монеточка, Елена Темникова и Сюзанна, говорится в сообщении Instagram. 

Кроме того, артисты во время своих выступлений будут общаться со зрителями. Трансляции можно найти в Instagram под хэштегом #песнядома. Откроет серию онлайн-концертов Feduk, на его выступление можно будет посмотреть 11 апреля в 20:00 мск. Исполнитель также расскажет о создания некоторых трэков. 14 апреля в 20:00 мск начнется концерт Монеточки. К ней присоединится соавтор ее альбома "Раскраски для взрослых" Витя Исаев. 15 апреля в 19:00 мск можно будет посмотеть на домашний концерт Елены Темниковой. Она ответит на самые интересные вопросы. В акции #песнядома также примет участие Сюзанна.

Артисты пообещали соблюдать дресс-код - парадный верх и домашний низ. О других концертах станет известно в апреле.

Реклама на ТАСС
Минкультуры планирует закрепить понятие "медиаискусство" в законодательстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС