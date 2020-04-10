Feduk, Монеточка и Сюзанна дадут концерты в Instagram

Instagram запускает серию live-концертов #песнядома. В акции примут участие Feduk, Монеточка, Елена Темникова и Сюзанна, говорится в сообщении Instagram.

Кроме того, артисты во время своих выступлений будут общаться со зрителями. Трансляции можно найти в Instagram под хэштегом #песнядома. Откроет серию онлайн-концертов Feduk, на его выступление можно будет посмотреть 11 апреля в 20:00 мск. Исполнитель также расскажет о создания некоторых трэков. 14 апреля в 20:00 мск начнется концерт Монеточки. К ней присоединится соавтор ее альбома "Раскраски для взрослых" Витя Исаев. 15 апреля в 19:00 мск можно будет посмотеть на домашний концерт Елены Темниковой. Она ответит на самые интересные вопросы. В акции #песнядома также примет участие Сюзанна.

Артисты пообещали соблюдать дресс-код - парадный верх и домашний низ. О других концертах станет известно в апреле.