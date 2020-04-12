Режиссер Константин Бронзит отметит 55-летие в самоизоляции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Трехкратный номинант на премию "Оскар", российский режиссер анимационного кино Константин Бронзит отметит 55-летие дома в самоизоляции, поскольку в текущей ситуации строить какие-либо планы затруднительно, рассказал он корреспонденту ТАСС накануне праздника.

"Планов никаких нет, даже не знаю, как строить планы, когда мы не знаем нашего будущего, не знаем, что будет через неделю, через месяц. Буду сидеть дома", - рассказал Бронзит.

Он отметил, что нормально переносит необходимость находиться в самоизоляции, поскольку профессия аниматора и так предполагает подобный образ жизни. "Какая разница, сидишь ли ты за компьютером на студии или дома. Я привык работать дома, по выходным и раньше это делал. По большому счету, для меня мало что изменилось, хотя, конечно, приятно было бы выйти, пройтись - этого не хватает. Но это не смертельно, я продолжаю работать в том же режиме", - поделился собеседник агентства.

О режиссере

Российский режиссер Константин Бронзит родился 12 апреля 1965 года в Ленинграде. С 1985 года Бронзит сотрудничал со студиями "Леннаучфильм", "Панорама", "Пилот", более 20 лет работает на студии "Мельница", является ее художественным руководителем. Он неоднократно становился лауреатом отечественных и международных премий. В частности, Бронзит трижды номинировался на "Оскара" за короткометражные мультфильмы "Уборная история - любовная история", "Мы не можем жить без космоса" и "Он не может жить без космоса".

Среди полнометражных проектов режиссера картины "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Три богатыря и Наследница престола".

Константин Бронзит - член Российской академии кинематографических искусств "Ника", французской Академии кинематографических искусств и техник, Американской академии киноискусств (2009). Он является заслуженным деятелем искусств РФ (2006), лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства за 2015 год.