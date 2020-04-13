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На канале "Россия-1" выйдет сериал "Зулейха открывает глаза"

В основе сюжета лежит одноименный роман Гузели Яхиной

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьера экранизации книги Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" состоится 13 апреля на телеканале "Россия-1".

В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Переселенцев высадили в глухой тайге. Сначала они мерзли в землянке, а потом построили поселок Пит-Городок. Бабушка прожила там 16 лет. На ее глазах утонула баржа с запертыми в трюмах переселенцами. В школу ей приходилось бегать в соседний поселок через лес, спасаясь от волков. Она учила математику у ссыльного профессора по им же написанному учебнику. Когда бабушки не стало, Гузель начала писать историю о татарке, отправленной в сибирскую тайгу.

Идея перенести роман Яхиной на телеэкран появилась с момента его публикации. В 2017 году телеканал приступил к работе над экранизацией.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в картине есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги") сделал великолепный фильм с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.

Теги
Хаматова, Чулпан НаилевнаМаковецкий, Сергей Васильевич
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