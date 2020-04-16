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Сергей Шнуров займется продюсированием сериалов

Это решение музыкант объяснил необходимостью перепрофилироваться на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров собирается продюсировать сериалы и реалити-шоу. Об этом он заявил в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас я переориентировался в какую-то "виртуальщину". Наверное, будут, может быть, сериалы, может быть, реалити-шоу, и я хочу стать продюсером в таком непонятном пока для меня жанре. Сейчас я над этим плотно работаю", - сказал Шнуров.

Свое решение музыкант объяснил необходимостью для всех перепрофилироваться на фоне влияния пандемии коронавируса на экономику и посоветовал радиослушателям "забыть" то, чем они занимались прежде, и уделить внимание отраслям, которые вырастут в будущем.

В 2019 году Шнуров объявил о роспуске рок-группы "Ленинград", лидером и автором песен которой был долгое время. "Все мои несчастные коллеги, которые не разогнали свои группы, вынуждены платить зарплаты, неустойки, аренды аппарата, точек. У них катастрофа. Я вовремя выскочил из этой темы, как будто чувствовал", - прокомментировал Шнуров нынешнее положение дел в концертной индустрии на фоне коронавируса.

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". Родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, весной 2019 года было объявлено о ее прощальном турне. В конце февраля этого года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста.

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