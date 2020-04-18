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Звягинцев надеется вернуться к работе над новым фильмом "Юпитер" осенью 2020 года

Съемки запланированы на весну 2021 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Звягинцев надеется к осени вернуться к работе над новым фильмом "Юпитер", который ранее остался без продюсеров. Сейчас создатели картины ищут инвесторов, сообщил в субботу сам режиссер в ходе творческой онлайн-встречи "Киновечера в Доме с маяком".

Звягинцев - обладатель премии "Золотой глобус", его картины "Левиафан" и "Нелюбовь" номинировались на "Оскар" как лучшие фильмы на иностранном языке. В 2019 году его фильм "Елена" стал единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.

"Наш проект был остановлен. Надеемся, что к осени, если все рассосется, мы вернемся к работе, к проекту, который, скажем так, требует выхода за пределы одной комнаты. Мы ищем инвестиции, но это очень трудно", - сказал Звягинцев.

Он отметил, что фильм будет называться "Юпитер", съемки запланированы на весну 2021 года.

По словам режиссера, в самоизоляции он занимается редактурой книги о картине "Левиафан". Вышедший в 2015 году фильм был награжден призом за лучший сценарий в Каннах, премией "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и номинирован на премию "Оскар".

"Это будет [не только] иллюстрированный альбом, но и массив текста объемом 30 часов диалогов. <...> Этой книгой я занят. Каждый день часов по пять сижу", - поделился Звягинцев.

О новом фильме Звягинцева

В сентябре 2019 года ТАСС со ссылкой на заявление кинокомпании Hype Film сообщал, что весной 2020 года Звягинцев приступит к съемкам нового фильма. Как поясняли в кинокомпании, в основе будущего фильма Звягинцева - "драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря".

Зимой 2020 года режиссер сообщил ТАСС, что ему предложили изменить финал картины, но он отказался. Продюсеры, в свою очередь, отказались от проекта.

Теги
Звягинцев, Андрей Петрович
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