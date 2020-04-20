Оглашение имени обладателя Международной Букеровской премии перенесли из-за коронавируса

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, приняли решение отложить оглашение имени ее обладателя из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Фонда Букеровской премии, некоммерческой организации, в введении которой находятся обе премии - сама Букеровская и ее международный вариант.

В Фонде посчитали, что в нынешней ситуации, когда в Великобритании и во многих других странах действуют карантинные меры, а непродовольственные магазины закрыты, не все читатели смогут ознакомиться с произведениями, попавшими в "короткий список" премии до 19 мая. Именно в этот день планировалось назвать имя обладателя Международной Букеровской премии. Теперь это должно произойти летом, а дата церемонии будет определена позднее.

"После тщательного анализа мы приняли решение поступить так (перенести оглашение имени победителя - прим. ТАСС), чтобы воздать должное произведениям из "короткого списка" и, в конечном итоге, победителю в то время, когда чтение этих исключительных романов станет проще для всех", - заявила директор по литературе Фонда Гэби Вуд.

Кто вошел в число финалистов

"Короткий список" престижной премии был оглашен 2 апреля. В него вошли произведения писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.

В числе претендентов на получение премии оказался всего один мужчина. Это Даниэль Кельман с произведением "Тиль" (Tyll), в котором рассказывается о тридцатилетней войне в Германии (1618-1648). В РФ этот германский писатель, который является обладателем многочисленных литературных премий, известен по изданным на русском языке произведениям "Магия Берхольма", "Время Малера", "Последний предел" и "Измеряя мир", самого кассового романа на немецком языке за последние 35 лет.

Остальные финалисты престижной премии - женщины. Так, в "короткий список" вошла японская писательница Йоко Огава, которая у себя на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police).

Компанию ей составила иранская писательница Шокуфе Азар с романом "Просвещение сливового дерева" (The Enlightenment of The Greengage Tree), аргентинка Габриела Камара ("Приключения китайского железа" - The Adventures of China Iron), автор из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд ("Вечерний дискомфорт" - The Discomfort of Evening) и мексиканка Фернанда Мельхор ("Пора ураганов" - Hurricane Season).

О премии

Букеровская премия, основанная в 1969 году, ежегодно присуждается писателям стран бывшего Британского Содружества. В свою очередь Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($63 тыс.), который будет разделен между автором и переводчиком. Все писатели и переводчики, включенные в "короткий список", получат дополнительно по £1 тыс. каждый ($1240).