Башмет поддержит российских музыкантов, оставшихся без работы из-за коронавируса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет и Русское концертное агентство запускают программу помощи музыкантам и композиторам, которые остались без заработка из-за отмены концертов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба агентства.

"В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты, солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный доход которых были именно гонорары за выступления на концертах, - подчеркнули в Русском концертном агентстве. - Юрий Башмет и Русское концертное агентство приняли решение поддержать именно этих музыкантов сегодня".

Пятьдесят выбранных экспертным жюри музыкантов-солистов получат единовременную материальную выплату, которая, как надеются ее учредители, поможет справиться с непростой финансовой ситуацией. Десять музыкантов будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Башметом и Русским концертным агентством в течение следующего концертного сезона, с оплатой проезда, проживания и гонорара. Пятерым композиторам, также отобранным экспертами, закажут сочинения для концертов в будущем сезоне.

Для участия в конкурсе надо заполнить форму на сайте Русского концертного агентства. Заявитель должен быть музыкантом, живущим и работающим в России, с дипломом о высшем образовании по профильной специальности. Он должен быть действующим солистом, у которого произошла отмена или перенос концертов в связи с пандемией коронавируса. Музыкантов просят представить информацию о себе, включая краткую биографию, актуальную видеозапись выступления, список отмененных или перенесенных концертов с программами. От композиторов ждут краткую биографию, аудио- или видеозапись исполнения их произведений (при наличии), партитуры произведений.

"Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время. Мы будем рады, если к нашей инициативе присоединятся все, кому небезразлично будущее классической музыки в нашей стране и кто так же, как и мы, готовы оказать возможную поддержку тем музыкантам, которые сегодня попали в сложную жизненную ситуацию", - отметили в концертном агентстве.

Ранее глава Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что театр поддержит всех своих артистов, в том числе тех, с которыми он сотрудничает на контрактной основе. О необходимости поддержки классических музыкантов, которые в период отмены концертов остались без средств к существованию, также сказал в интервью ТАСС народный артист России, пианист Денис Мацуев. В качестве решения он предложил рассмотреть возможность установить стипендию, организовать фонд или сбор средств для оказания им помощи или же учредить гранты за онлайн-концерты.