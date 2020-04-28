Певцы и общественные деятели дадут старт проекту "Музыка мира"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Англо-французская актриса Джейн Биркин, певцы Валерий Сюткин и Дмитрий Маликов, а также виртуальный Филармонический оркестр Балтийского моря 8 мая дадут старт международному проекту "Музыка мира" к 75-летию Победы над фашизмом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда "Открытое море", организатора акции.

"В честь 75-летнего юбилея Великой Победы 8 мая 2020 года состоится трансляция международного проекта "Музыка мира" из Зала Славы в Музее Победы на Поклонной горе", - сообщили организаторы.

В рамках акции к зрителям обратятся постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, академик РАН, сосудистый хирург Владимир Леменев, генерал-майор, начальник Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Александр Есипов, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, знаменитый футболист Евгений Ловчев, актрисы Джейн Биркин и Ксения Алферова, певцы Лука Минелли, Ингрид, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Эмин Агаларов и др. Филармонический оркестр Балтийского моря, который объединяет молодых музыкантов более чем из 20 стран, соберется для этого концерта дистанционно. Под управлением маэстро Кристиана Ярви коллектив исполнит первую часть Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

Важность таких гуманитарных акций в беседе с ТАСС подчеркнула Митрофанова. "Это очень актуально, потому что музыкальные произведения и все, что касается кинематографа и поэзии времен Великой Отечественной войны и Второй мировой войны вообще, - это особый этап. В противовес тому горю, которое испытывали люди, искусство стремилось показать что-то красивое. Если говорить о культуре в целом, то спасение мировых шедевров во время войны тоже было большой задачей", - пояснила она.

Эфир будет доступен на сайте фонда, а также на ресурсах партнеров. Режиссером вечера выступит Ирина Миронова, ведущим - Егор Бероев.

В рамках проекта также запланированы живые симфонические концерты в столице Болгарии Софии в августе 2020 года, в поле на Курской дуге в сентябре и в городе Торгау в Германии в октябре.

Год памяти и славы

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.