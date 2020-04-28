Группа BTS перенесла мировое турне из-за коронавируса

ТАСС, 28 апреля. Музыкальная группа BTS из Южной Кореи объявила о переносе на неопределенный срок своего мирового турне BTS - Map Of The Soul Tour, который должен был стартовать в апреле 2020 года, в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее заявление размещено во вторник на официальной страницы группы в Facebook .

Ранее в феврале BTS отменили запланированные в рамках тура выступления в Сеуле, а затем, в марте, перенесли концерты в Северной Америке, которые должны были состояться с 25 апреля по 6 июня. Эти изменения коснутся также выступлений в Европе и Японии.

Перенос мирового турне вызван необходимостью обеспечить безопасность как организаторов выступлений, так и поклонников группы в связи с распространением коронавируса нового типа, а также ограничениями в передвижениях между странами, введенными из-за пандемии. "Таким образом, мы приняли тяжелое решение приостановить ранее анонсированное расписание тура и разработать новый график [выступлений]", - говорится в заявлении музыкального коллектива.

Творчество BTS было включено американским журналом Rolling Stone в составленный им список 50 самых важных явлений в мире музыки за последнее десятилетие. Название BTS происходит от аббревиатуры Beyond The Scene, что переводится как "за сценой". Группа, которая состоит из семи участников, была основана в 2013 году.

Артистам принадлежит рекорд по количеству просмотров их музыкальных видео на YouTube. Выпущенный в апреле клип на песню Boy With Luv набрал 74 млн просмотров за первые 24 часа. Помимо этого, в сентябре 2018 года группе выпала честь выступить с речью в ООН, где они представили совместную с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) гуманитарную кампанию "Останови насилие".