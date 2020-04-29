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75-летие Победы

Россотрудничество и радио "Орфей" запускают на День Победы новый канал классической музыки

На канале будут идти программы и рубрики радиостанции

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россотрудничество и радиостанция "Орфей" запускают новый онлайн-канал популярной классики "Орфей". Классика без границ", который заработает накануне 9 Мая. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя агентства Михаил Брюханов.

"Соглашение о сотрудничестве было подписано в начале 2020 года между Россотрудничеством и Российским государственным музыкальным телерадиоцентром (радиостанцией "Орфей"). Ссылка на канал заработает накануне Дня Победы", - сказали он.

По его словам, канал предлагает самые известные, проверенные временем музыкальные произведения. "Такой формат выбран неслучайно - это международный эмоциональный язык общения, понятный каждому, стирающий языковой барьер, сближающий и объединяющий разные культуры и народы, - отметил Брюханов. - Формат уникальный, не имеющий конкуренции. Его универсальность заключается в гармонии предпочтений аудитории и популярности классической музыки".

На канале будут идти программы и рубрики радиостанции "Орфей" ("И довелось, и посчастливилось", "Звуки мюзикла", "Кумиры ХХ века", "Музыка, которая вернулась", "Хороший тон... Прогулки по Эрмитажу", новая программа "Нездешние вечера", "Музыка на грани"), получившие наибольшее признание как у слушателей, так и у экспертов и критиков.

В начале года Россотрудничество планировало провести более 900 мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Но из-за пандемии пришлось внести некоторые изменения, многие проекты переведены в виртуальный формат. В их числе значатся проект "Победа одна на всех", который ориентирован на учащихся, в основном из стран СНГ, проект "Дороги Победы" и многие другие.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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