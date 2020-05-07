Музыканты записали песню в поддержку тех, кто продолжает работать в период пандемии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Николай Басков, Валерий Сюткин, Пелагея, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Маршал и другие отечественные исполнители записали песню "Мы этот мир" в рамках акции "Мы работаем для вас". Об этом сообщила в четверг пресс-служба медиагруппы "Красный квадрат".

Артисты записали песню с благодарностью оперативным службам, медицинским работникам, курьерам, продавцам, сотрудникам полиции и военным, таксистам, водителям общественного транспорта и машинистам метро, которые продолжают работать в условиях пандемии коронавируса.

"Труд каждого, кто продолжает работать, может показаться незаметным. Но когда жизнь вернется в прежнее русло, мы увидим, что без них это было бы невозможно. Уже сегодня мы говорим слова благодарности, исполняя эту песню", - говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале медиагруппы.

В акции приняли участие более 30 артистов. Они записывали песню, находясь в самоизоляции. Авторы композиции - Олег Шаумаров и рэп-исполнитель ST (Александр Степанов).