Пушкинский музей к Дню Победы начал проект "Другая война"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина запустил проект "Другая война", приуроченный к 75-летию Победы. Он расскажет о жизни музея в годы войны, а на фасаде главного здания появятся баннеры, посвященные проекту, рассказала журналистам в пятницу директор Пушкинского музея Марина Лошак.

В середине апреля президент Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к Параду Победы 9 мая. Глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут, когда отступит угроза коронавируса.

"Мы сегодня говорим с вами о сайте, который сделали в очень короткие сроки. Мы много готовились к этому, говорили, рассуждали большой командой музейной. Больше всего я опасалась того, что эта очень важная тема окажется формализованной <…> Поэтому мы долго обсуждали самые разные идеи и оказались вот на той точке, которая сейчас сконцентрирована в этом сайте", - сказала Лошак.

По ее словам, проект состоит из двух частей: "Факты" и "Взгляд". В первой части зрители смогут пройти виртуальный тур по постоянной экспозиции Главного здания, перемещаясь из сегодняшнего дня в прошлое. История сотрудников, которые сражались за сохранение здания музея и его фондов, рассказана с помощью архивных документов, личных дневников, писем и фотографий.

"Мы пытаемся по-новому рассказать уже рассказанную несколько раз историю, очень личную, очень индивидуальную, эмоциональную, связанную с нашим музеем. Музеем, который мы чувствуем своим домом, где знаем каждый уголок, где каждый памятник - часть этого образа. Мы пытаемся оживить эту историю с помощью VR-экскурсий", - отметила Лошак.

"Взгляд" и баннеры

Во второй части проекта участники программ направления "Пушкинский. Youth" делятся своими впечатлениями от свидетельств трагических событий XX столетия, представляют личное переживание музейной истории. Здесь размещены тексты, видео, аудиозаписи и другие материалы, подготовленные молодыми людьми от 15 до 20 лет.

"Вторая часть [проекта] носит совсем другой характер, но в сущности рассказываем о том же - о музее, об экспонатах, о разных этапах проживания войны в музее. Самая важная задача, которую мы ставили перед эту частью сайта, сделать так, чтобы наши дети, молодые люди, которые входят в команду "Пушкинский. Youth", пережили эту историю очень глубоко, личностно. Они проделали очень большой путь вместе с нашей коллегой, руководителем направления Наташей Гомберг. Они теперь знают об истории музея столько же, сколько знаем мы, а может и больше некоторых из нас", - рассказала Лошак.

Также на фасаде главного здания музея появятся специальные баннеры. "Сегодня мы меняем "лицо" фасада нашего главного здания, потому что у нас нет возможности пока ничего продемонстрировать внутри музея для публики. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы время от времени наш фасад был экраном того, что происходит. На фасаде появятся баннеры, связанные с нашим проектом "Другая война", которые будут там в течение месяца", - сообщила директор музея.

Музей в годы войны

Великая Отечественная война оставила глубокий cлед в истории музея, памяти его сотрудников. Главной заботой стало сохранение музейного здания и коллекций. В самые тяжелые дни войны (июль - август 1941 года, сентябрь 1942 года) в Новосибирск и Соликамск было эвакуировано около 110 тыс. наиболее ценных произведений. Но и после эвакуации в музее оставалось свыше 260 тыс. экспонатов. За период войны зданию и коллекциям Пушкинского музея был нанесен урон: утрачено шесть экспонатов, повреждены 24 картины, одна скульптура, 218 слепков, 158 произведений декоративного искусства, 112 предметов художественной мебели.

Летом и осенью 1941 года Москва подверглась массированным бомбардировкам. Музей выдержал несколько бомбежек. 14 октября тяжелая фугасная бомба упала в соседний двор - взрывной волной уничтожено 85% остекления крыши, повреждены ее конструкции, разбиты окна. Аварийные работы в музее продолжались с 15 октября 1941 года по 25 января 1942 года и были официально признаны трудовым фронтом. Более 30 сотрудников музея были награждены медалью "За оборону Москвы".