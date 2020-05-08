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Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР

По словам продюсера, проект основан на реальной истории

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Продюсер фильмов "Дылда", "Левиафан" и "Нелюбовь" Александр Роднянский выступит продюсером международного проекта "Красная радуга" об участниках немецкого гей-парада, попавших в СССР. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

"Это будет многоязычный проект: на немецком, английском и русском языках. Два немца и англичанка приезжают в Москву 1978 года, это Советский Союз, законодательство которого предусматривает до пяти лет тюремного заключения за нетрадиционную сексуальную ориентацию", - сказал он.

Как рассказал Роднянский на своей странице в Instagram, проект основан на реальной истории. "Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он.

В данный момент идет работа над сценарием сериала. По словам Роднянского, сценаристом выступил известный британский автор, причастный к созданию нескольких значимых сериалов, но имя его пока не разглашается.

"Будет масса разного рода мелких и крупных несостыковок жизненного опыта, которые приводят в действие механизм, с одной стороны, комичных взаимодействий, с другой, грустных и горьких, потому что речь идет о судьбах людей", - поделился продюсер.

Он уточнил, что права на эту историю были приобретены у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей героев. "Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идет о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором", - сказал Роднянский.

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