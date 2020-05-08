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75-летие Победы

Мариинский театр посвятит 75-летию Победы программу "Вместе в трудные времена"

В программу вошли произведения Оливье Мессиана, Сэмюэла Барбера, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и других композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в пятницу международную программу "Вместе в трудные времена", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этим концертом начнется серия праздничных видеотрансляций, сообщила пресс-служба театра.

"8 мая в 18:00 совместно с международным культурным проектом "Русские сезоны" mariinsky.tv покажет концерт-послание "Вместе в трудные времена", посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Проект создан совместными усилиями музыкантов Мариинского театра, Берлинского Концертхауса, Московской государственной филармонии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 60-минутную программу вошли произведения Оливье Мессиана, Сэмюэла Барбера, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, которые были записаны специально для этого вечера. К слушателям обратятся дирижеры Валерий Гергиев, Даниэль Баренбойм и Кристоф Эшенбах, а также пианист Денис Мацуев.

Часом позже на mariinsky.tv под управлением Гергиева будет представлена одна из наиболее масштабных оперных партитур русской классики - "Война и мир" по роману Льва. Толстого. Эта трансляция продолжит "Марафон Прокофьева" в режиме онлайн и станет посвящением Победе и русской воинской славе. Премьера эпической постановки Андрея Кончаловского и художника Георгия Цыпина состоялась в марте 2000 года. Задуманный как копродукция, спектакль шел в Метрополитен-опере, был показан в театрах Европы, Азии, Америки и вывел на мировую сцену новую звезду - Анну Нетребко, исполнившую партию Наташи Ростовой.

Мариинский в День Победы

Девятого мая в 14:00 музыкальное посвящение продолжат еще два сочинения Сергея Прокофьева - кантата "Александр Невский" и оратория "Иван Грозный". В 2016 году они были записаны в исполнении певцов Ольги Бородиной, Юлии Маточкиной, Михаила Петренко и актера Алексея Петренко в роли чтеца, хора и оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Под его же управлением в 20:00 оркестр Мариинского театра исполнит Седьмую ("Ленинградскую") симфонию Дмитрия Шостаковича, которую композитор посвятил подвигу защитников его родного города, находившегося во вражеской осаде в течение 900 дней.

Трансляции будут доступны на платформе mariinsky.tv, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

К знаменательной дате на сайте театра подготовлен виртуальный проект о том, чем жил Мариинский и его артисты в годы Великой Отечественной войны. Значительная часть выставки посвящена работе коллектива в эвакуации в городе Молотове (Перми) и судьбам артистов, оставшихся в блокадном Ленинграде.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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