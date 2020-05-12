Третьяковка надеется 10 июля открыть выставку "Ненавсегда"

Ранее в галерее сообщили, что выставка "Ненавсегда", вернисаж которой должен был состояться в апреле, откроется сразу после окончания карантина. "Очень надеюсь, что это будет в районе 10 июля", - сказала Трегулова.

Во вторник стартует предварительная онлайн-продажа билетов на выставку. "С сегодняшнего дня мы запускаем онлайн-продажу билетов с открытой датой на все время экспонирования этой выставки, а мы планируем, если не произойдет каких-то драматических изменений, открыть выставку, которая была в стадии 80-85% готовности. Выстроена интереснейшая архитектура, свезены работы из почти 50 музейных и частных собраний, и мы не стали монтировать выставку, понимая, что музей закрывается", - сказал генеральный директор галереи.

Выставка "Ненавсегда" представляет вторую часть трилогии, первой из которых стала "Оттепель", а финальная часть расскажет о периоде перестройки. Выставка готовилась задолго до введения мер самоизоляции и готова к презентации. Она пройдет в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

Экспозиция включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Будут представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.

Открытие галереи

Также Трегулова заявила журналистам, что галерея планирует открыться для посетителей не раньше июля, если позволят обстоятельства. "Мы планируем, что откроемся не раньше, наверное, начала июля. Судя по тому, как развивается ситуация, судя по тому, что нам сообщают наши зарубежные коллеги, которые уже с начала прошлой недели шаг за шагом стали открывать музеи. Все равно нам предстоит еще полтора-два месяца работы в таком формате, в таком режиме", - сказала Трегулова.

Она добавила, что, конечно же, будут предприняты все необходимые меры для безопасности посетителей и сотрудников. "Необходимо будет соблюдать все меры социального дистанцирования. Это заставляет нас вывести большую часть продажи билетов онлайн, держать гораздо меньшее количество касс, которые будут оборудованы специальными защитными экранами. Мы должны будем соблюдать дистанцию между людьми, которые находятся в наших пространствах, общественных пространствах и зрительных залах", - сказала генеральный директор галереи.

По ее словам, потребуется специальная подготовка смотрителей и служб безопасности. "Чтобы их просьба к людям соблюдать социальную дистанцию воспринималась адекватно, была достаточно убедительной и при этом крайне корректной и вежливой. Мы планируем целую серию воркшопов с участием психологов, а в штате Третьяковской галерее есть психолог, и она проводит еженедельные занятия, рассылает рекомендации - это очень помогает большому количеству сотрудников, которые находятся на удаленном доступе или в вынужденном простое", - добавила Трегулова.

Также сотрудники будут обеспечены масками, перчатками и другими необходимыми средствами защиты. Трегулова считает, что люди после карантина и самоизоляции будут крайне осторожны при принятии решения о походе в музей. "С другой стороны, мы можем ожидать повышенный интерес и к нашим постоянным экспозициям, и к нашим выставкам, а "Ненавсегда" будет первой масштабной выставкой, которую мы откроем после карантина. Мы можем ожидать действительно интереса людей, и нам нужно очень серьезно готовиться к тому, чтобы соблюдать все меры безопасности", - сказала она.

Посещаемость музея

По словам директора галереи, уровень посещаемости существенно снизится после открытия музея для посетителей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). "Конечно, мы прекрасно понимаем, что та рекордная посещаемость, которая была у музея в 2019 году и первые два месяца 2020 года (это действительно был самый успешный год в истории Третьяковской галереи, к нам пришло более 2 млн 800 тыс. человек, это был самый успешный январь и самый успешный февраль за всю историю галереи), что посещаемость Третьяковской галереи и других музеев существенно и решительно снизится", - сказала Трегулова.

Она добавила, что в обеспечение безопасности посетителей галереи, возможно, придется вкладывать средства, сопоставимые с доходом музея от продажи входных билетов. По ее словам, посещение постоянных экспозиций и временных выставок будет осуществляться по сеансам, чтобы избежать скопления людей. Ранее Трегулова сообщала, что Третьяковка теряет порядка 19 млн рублей за каждую неделю простоя.