Ремонт зрительской части Волковского театра в Ярославле начнется в конце мая

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Ремонт зрительской части Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле начнется в конце мая и завершится осенью к началу нового сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В конце мая начнутся работы, завершатся к началу нового сезона осенью. Во время вынужденного творческого простоя ремонтные работы нам никто не мешает вести", - сообщила собеседница агентства.

По данным пресс-службы, подготовительные работы уже ведутся. Будут обновлены кресла в зрительном зале, также ремонтные работы охватят фойе театра, туалеты. Ремонт верхней механики сцены пока отложен.

"Мы заключили контракт - хотим помыть здание театра, это непростая процедура. Закрытие сезона в июне, 270-летие театра здание будет встречать в чистоте и красоте", - рассказали в пресс-службе.

Из-за пандемии коронавируса в театре приостановлены репетиции, нет показов спектаклей. В пятницу к работе приступит административный персонал. Творческий коллектив может приступить к репетициям уже 18-19 мая, решение будет принимать руководство театра. На момент прекращения репетиций в Волковском театре шла подготовка к премьере мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье".

Ранее пресс-служба театра сообщала, что реконструкция основной сцены начнется в июле, после окончания театрального сезона, и продлится около четырех месяцев.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.