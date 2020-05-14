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Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

Ей было 77 лет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Актриса, сыгравшая в фильмах "А зори здесь тихие" и "Ксения, любимая жена Федора", Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра "Киноактер", Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова", - говорится в сообщении.

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой. Мещерякова также появилась в фильмах "Сердце друга" Юрия Григорьева, "Вальс" Виктора Титова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Ксения, любимая жена Федора" Виталия Мельникова, сериале "Бригада" и других.

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - заключили в союзе.

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