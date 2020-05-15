В Москве планируют создать музей Рахманинова к 150-летнему юбилею композитора

ТАМБОВ, 15 мая. /ТАСС/. Создание первого в Москве музея Сергея Рахманинова планируется в доме на Страстном бульваре, где он жил и работал с 1905 по 1917 годы. Предложение включено в план подготовки к 150-летнему юбилею композитора, сообщил ТАСС член всероссийского оргкомитета, директор рахманиновской усадьбы "Ивановка" в Тамбовской области Александр Ермаков.

Президент Владимир Путин в конце марта поручал правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Рахманинова. В состав всероссийского оргкомитета по подготовке к юбилею композитора вошли 26 человек, возглавила его министр культуры Ольга Любимова.

"Мы подготовили от нашего региона 47 предложений к празднованию юбилея Сергея Васильевича [Рахманинова], в их числе - создание музея-квартиры в Москве на Страстном бульваре, где долгие годы жил и работал композитор. Это давняя мечта всех рахманиноведов страны. И стыдно, что до сих пор в столице такого музея нет, хотя сама квартира существует по сей день и реализовать эту идею по большому счету не сложно", - рассказал собеседник агентства.

По мнению Ермакова, наполнить музей экспонатами не составит большого труда. "Большое количество уникальных вещей, принадлежащих Рахманинову, находятся в Российском национальном музее музыки. Это портреты, нотные издания, автографы, фотографии, личные вещи композитора. Уверен, что Михаил Аркадьевич Брызгалов (директор музея) сможет помочь решить этот вопрос. Во всяком случае, когда мы развивали наш музей в Ивановке, очень многие экспозиции были созданы благодаря поддержке Брызгалова", - сказал Ермаков.

Дом №5 на Страстном бульваре стал последним местом проживания Сергея Рахманинова в Москве и вообще в России. Семья Рахманинова занимала в нем семь комнат на четвертом этаже здания. Осенью 1917 года композитор с семьей покинул Россию, уехав за границу. Вскоре дом стал штаб-квартирой Коммунистического университета трудящихся Востока. Многие вещи Рахманинова были расхищены, поклонникам удалось сохранить большой кабинетный рояль "Бехштейн". Еще позже здание использовали Всесоюзный радиокомитет и Министерство информации и печати СССР. Сейчас в нем находится Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. На стене дома установлена мемориальная доска, а неподалеку - памятник музыканту, поставленный на средства его внучатого племянника Юрия Рахманинова.

О композиторе

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США.

За рубежом Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант умер 28 марта 1943 года в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.