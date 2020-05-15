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Пандемия коронавируса нового типа

Третьяковка в ближайшее время возобновит реставрацию картины "Иван Грозный и сын его Иван"

В 2018 году картина пострадала от рук вандала, который порвал ее в трех местах и повредил авторскую раму

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в ближайшее время возобновит реставрацию полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая была приостановлена из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

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"Работа большей частью приостановилась, но, думаю, в течение ближайших недель мы все-таки будем допускать минимальное количество реставраторов, работающих над консервацией этого полотна. Там огромная реставрационная мастерская, можно обеспечить полное изолирование и дистанцию реставраторов друг от друга, поскольку есть работы, которые просто нельзя приостанавливать", - рассказала Трегулова.

Исключение будет сделано для тех реставраторов, которые работают над восстановлением полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". "Те полтора месяца, которые прошли с закрытия музея на карантин, эта работа не велась", - добавила собеседница агентства.

Реставрация картины началась 10 апреля прошлого года. Первая стадия работ включала в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного, наклеенного в ходе реставрации в 1913 году. В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым специально для работы с полотном Репина. Также был изготовлен специальный стол-трансформер для реставрации крупноформатных произведений.

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года. Полицейские задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил защитное стекло картины и повредил полотно. Задержанный Игорь Подпорин утверждал, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов". В Третьяковской галерее позднее рассказали, что холст в результате нападения вандала порван в трех местах, также пострадала авторская рама. После реставрации полотно заключат в специальную пуленепробиваемую капсулу.

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