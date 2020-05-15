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Онлайн-экскурсию "Третьяковка со Шнуром" посмотрели за месяц около 650 тыс. человек

Экскурсия была посвящена картинам Александра Иванова, Валентина Серова и других художников

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Онлайн-экскурсию "Третьяковка со Шнуром" за месяц посмотрели около 650 тыс. человек, об этом сообщила ТАСС генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", где музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова поговорили о шедеврах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников, вышла 12 апреля на мультимедийном сервисе Okko при поддержке "Сбербанка". Позднее были выложены созданные на ее основе 11 мини-фильмов о шедеврах из коллекции галереи.

"За месяц с момента выхода проекта его посмотрели 650 тыс. человек. Целиком или отдельными фрагментами. Он существует в двух версиях: часовая онлайн-экскурсия и 11 сюжетов об отдельных картинах", - рассказала Трегулова.

По ее словам, количество пользователей онлайн-ресурсов Третьяковки в целом сильно выросло во время режима самоизоляции.

Благодаря проекту "Третьяковка со Шнуром" зрители могут узнать больше о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов. Также один из мини-фильмов посвящен картине Ильи Репина "Не ждали", одного из главных произведений русской живописи, в котором нашли отражение события, связанные с народовольчеством и убийством императора Александра II. В проект вошел и рассказ о полотнах "Демон (сидящий)" Михаила Врубеля "Явление Христа народу (Явление Мессии)" Александра Иванова.

"Искусство онлайн" - проект, который открывает бесплатный доступ к спектаклям, концертам, виртуальным экскурсиям и другому видеоконтенту от ведущих культурных площадок страны.

Теги
РоссияСеров, Валентин АлександровичШнуров, Сергей Владимирович
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