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Пандемия коронавируса нового типа

Театр музкомедии в Петербурге объявил о переносе всех премьер на конец года и на 2021 год

Труппа театра уйдет в отпуск на месяц с 1 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии перенесет все планировавшиеся премьеры спектаклей на конец текущего года и на 2021 год. Об этом на пресс-конференции в формате онлайн в пятницу сообщил генеральный директор театр Юрий Шварцкопф.

"Мы планировали в конце мая сыграть мюзикл "Мисс Сайгон", в октябре мы планировали сыграть премьеру лицензионного мюзикла "Кабаре" и в декабре планировали в год Легара выпустить оперетту "Фраскита". Мы будем пытаться спектакль "Мисс Сайгон" выпустить в этом году. Премьеру и [мюзикла] "Кабаре", и "Фраскиты" мы перенесли на следующий год", - сказал Шварцкопф.

Руководитель театра пояснил, что любая премьерная постановка готовится в течение полутора-двух лет. "На подготовку спектакля "Мисс Сайгон" уже были затрачены большие деньги: декорации делались, костюмы шились. В связи с закрытием границ - у нас вся постановочная бригада - кто из Австрии, кто из Германии, из Нидерландов - это все мы откладываем на декабрь", - добавил он.

Кроме того, в мае к юбилею Победы театр планировал выпустить спектакль "Жар-птица. Песни о войне" в постановке обладателя "Золотой маски" Филиппа Разенкова. "Мы будем пытаться этот спектакль выпустить уже в январе следующего года [к годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады]", - отметил Шварцкопф. Вместе с тем он сделал оговорку, что поскольку все спектакли театр выпускал, в основном, за счет собственных средств, все будущие планы будут зависеть от объемов финансирования.

Сложившуюся финансовую ситуацию в условиях пандемии коронавируса Шварцкопф назвал сложной. "За период с 17 марта по апрель мы потеряли 45 млн рублей недополученной прибыли. К этому мы должны вернуть деньги за проданные билеты - около 15 млн. Сегодня мы вернули около 8,5 млн рублей", - рассказал гендиректор, отметив, что соответствующие данные о финансовых потерях театр направил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

"Ту субсидию, которую театр получает в месяц, ее не хватает на зарплату при "затянутых поясах". У нас не будет средств на оплату коммунальных услуг, на содержание здания. <…> Пока у нас на эти вопросы нет ответа", - сказал гендиректор. В связи с тем, что перспективы возобновления показов и возвращения зрителей в залы пока остаются неясными, в театре приняли решение о том, что труппа уйдет в отпуск на месяц с 1 июня.

О театре

Театр музыкальной комедии считается одним из ведущих музыкальных театров России и Европы. В 2019 году театр отметил свое 90-летие. Половину его репертуара составляют оперетты и столько же - лучшие мировые мюзиклы, которые пользуются большой популярностью.

Самая яркая страница в летописи Театра музыкальной комедии связана с Великой Отечественной войной, когда труппа в течение всех 900 блокадных дней, теряя своих артистов, жила и работала в осаде. Труппа не только играла спектакли, но и показывала премьеры, самой знаменитой из которых стала героическая оперетта "Раскинулось море широко", показанная в 1942 году.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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