Театр имени Вахтангова досрочно закроет 99 сезон 31 мая в режиме онлайн

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции решил досрочно завершить свой 99 сезон 31 мая, сделав это в режиме онлайн. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Наш предъюбилейный, 99-й по счету, сезон должен был закончиться 6 июля. Но в соответствии с указом мэра Москвы работа всех столичных театров была приостановлена с 17 марта в связи с эпидемией. Мы не играем спектакли, не проводим репетиции, наша деятельность целиком ушла в интернет, где мы показывам видеоматериалы разных программ, а также организуем трансляцию ранее записанных постановок. Поэтому было принято решение досрочно завершить текущий сезон 31 мая и сделать это в режиме онлайн", - сказал Крок.

Он напомнил, что последние 10 лет вахтанговцы закрывали сезон уличным праздником на Арбате. "Конечно, в этом году по объективным причинам устоявшуюся традицию не удастся соблюсти в полном объеме, но с помощью современных средств мы все же сумеем достойно попрощаться с нашими любимыми зрителями до будущего сезона", - заверил директор театра.

"Капустник" в режиме онлайн

По его словам, сейчас группа молодых вахтанговцев готовит видеосюжет в жанре театрального "капустника". "Они сами написали сценарий, режиссером выступает Владимир Бельдиян, операторами стали Валерий Мясников и Павел Тэхэда Кардэнас, в качестве исполнителей заняты Виктор Добронравов, Артур Иванов, Леонид Бичевин, Эльдар Трамов, Олег Лопухов, Мария Волкова, Ольга Лерман", - уточнил Крок.

"Они и меня привлекли, так что я буду дебютировать в клипе", - сказал директор театра. "В "капустнике" примет участие и Римас Туминас, художественный руководитель театра, который сейчас вынужденно находится в Литве в связи с закрытием границ, но запишет обращение к артистам и зрителям", - пояснил Крок и привел несколько цитат из своей "роли".

"Несмотря на то, что нынешний сезон выдался коротким, мы многое успели, - отметил Крок. - Но прежде, согласно сценарию, мне придется ответить на вопрос, чего мы не успели. Не успели выпустить премьеру "Соломенной шляпки" (режиссер Михаил Цитриняк), показать превью "Маленьких трагедий" по Пушкину в постановке нашего худрука Римаса Туминаса, начать репетиции "Ромула великого" (режиссер Уланбек Баялиев). Не сыграли 356 спектаклей в Москве в марте-апреле-мае-июне. Не съездили на гастроли в Могилев, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Ригу, Таллин, Архангельск, Новосибирск, Псков, Сеул, Шанхай, Сиань, Пекин, Воронеж, Пермь. Убытки театра от коронавирусной инфекции - несыгранных спектаклей и отмененных гастролей - составили около 200 млн рублей".

При этом он подчеркнул, что вахтанговцы все же успели сделать очень много. "Успели сыграть 735 спектаклей, провели 61 экскурсию по театру; выпустили 9 премьер, съездили на гастроли в Баку, Париж (дважды), Франкфурт-на-Майне, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Ганновер, Тару, Витебск, Стамбул, Вильнюс, Рязань, Нур-Султан, Екатеринбург (дважды), Тамбов, Тюмень, Челябинск, Тель-Авив", - сказал директор театра.

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается вторая очередь реконструкции исторической сцены, которая проводится в рамках подготовки празднования 100-летия театра (будет отмечаться в 2021 году). "Надеемся, что к юбилею перед фасадом здания нашего театра будет установлен памятник Вахтангову. А после карантина продолжится работа по созданию Дома-музея Вахтангова во Владикавказе", - отметил Крок.

Видеосюжет о закрытии 99 сезона будет показан 31 мая на сайте театра. "С 1 июня коллектив Вахтанговского театра уйдет в отпуск. Хотелось бы, чтобы юбилейный, сотый сезон мы смогли бы открыть 5 или 6 сентября, это был бы для нас самый оптимистичный прогноз", - сказал директор Вахтанговского театра.